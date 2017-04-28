Из Новосибирска запускают дополнительные летние электрички

С 29 апреля электрички в Новосибирской области перейдут на летнее расписание и станут ходить чаще.


В расписании появились дополнительные электрички до Коченево, Жеребцово и Искитима
В расписании появились дополнительные электрички до Коченево, Жеребцово и Искитима

Как сообщили в ОАО «Экспресс-пригород», с 29 апреля в расписании появятся дополнительные сезонные электрички. 


На Западном направлении:

- № 6311 Новосибирск – Коченево (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:08, прибытие в Коченево в 12:20;

- № 6353 Новосибирск – Коченево (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:15, прибытие в Коченево в 11:27;

- № 6316 Коченево – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление из Коченево в 15:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:52;

- № 6354 Коченево – Новосибирск (по субботам и воскресеньям). Отправление из Коченево в 11:47, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:58;

- № 6364 Коченево – Новосибирск (по субботам и воскресеньям). Отправление из Коченево в 14:26, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:37;

- № 6320 Дупленская – Новосибирск (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Дупленская в 20:00, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48.


На Восточном направлении:

- № 6456 Новосибирск – Ояш (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:57, прибытие на станцию Ояш в 9:35.


На Жеребцовском направлении:

- № 6505 Новосибирск – Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:33, прибытие в Жеребцово в 12:46;

- № 6511 Новосибирск – Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:48, прибытие в Жеребцово в 17:02;

- № 6515 Новосибирск – Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02, прибытие в Жеребцово в 20:15;

- № 6507 Новосибирск – Жеребцово (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:08, прибытие в Жеребцово в 11:20;

- № 6506 Жеребцово – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление из Жеребцово в 14:16, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:28;

- № 6512 Жеребцово – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление из Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50;

- № 6516 Жеребцово – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление из Жеребцово в 20:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48;

- № 6508 Жеребцово – Новосибирск (по субботам и воскресеньям). Отправление из Жеребцово в 11:43, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:56;


На Южном направлении:

- № 6609 Новосибирск – Искитим (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:31, прибытие в Искитим в 9:55;

- № 6657 Новосибирск – Искитим (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:20, прибытие в Искитим в 15:39;

- № 6610 Искитим – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление из Искитима в 10:16, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:41;

- № 6658 Искитим – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление из Искитима в 16:26, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:51;

- № 6622 Искитим – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление из Искитима в 18:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:08.


На Кузбасском направлении:

- № 6815 Новосибирск – Буготак (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:48, прибытие на станцию Буготак в 16:29;

- № 6811 Новосибирск – Буготак (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:37, прибытие на станцию Буготак в 14:18;

- № 6861 Новосибирск – Буготак (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:19, прибытие на станцию Буготак в 17:01;

- № 6843 Новосибирск – Изынский (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:19, прибытие на станцию Изынский в 11:11;

- № 6816 Буготак – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Буготак в 16:49, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:31;

- № 6812 Буготак – Новосибирск (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Буготак в 14:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:22;

- № 6862 Буготак – Новосибирск (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Буготак в 17:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:01;

- № 6844 Изынский – Новосибирск (по субботам и воскресеньям). Отправление со станции Изыснкий в 13:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:07;

- № 6822 Восточная – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Восточная в 20:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:24.


Также с 29 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6314 Чулымская – Новосибирск. Со станции Чулымская он начнет отправляться в 16:56 — на 7 минут раньше, чем сейчас. Соответственно, прибывать на станцию Новосибирск-Главный он тоже будет на 7 минут раньше — в 19:19, сообщают в ОАО «Экспресс-пригород».


Кроме того, со 2 мая 2017 года на Восточном направлении добавятся еще 2 летних рейса, воспользоваться которыми можно будет только по будним дням:

- № 6412 Новосибирск – Мошково. Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:18, прибытие в Мошково в 12:30;

- № 6411 Мошково – Новосибирск. Отправление из Мошково в 12:50, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03.


Также с 29 апреля в Новосибирской области начнут работать сезонные автобусные маршруты для дачников.

Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич

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