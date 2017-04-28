Утомленный жарой школьник выпал из окна

Вечером 27 апреля 13-летний школьник из Бердска попал в больницу после падения из окна квартиры на 2-м этаже, в произошедшем разбираются следователи.


На месте происшествия работали следователи
На месте происшествия работали следователи

Инцидент случился около 20:00 в Бердске на ул. Карла Маркса, 21. По версии следствия, 13-летний мальчик сидел в детской комнате вместе со своим младшим братом. Родители в это время тоже были дома.


«С разрешения родителей дети для проветривания комнаты приоткрыли в вертикальном положении раму пластикового окна. В какой-то момент старшему мальчику стало жарко, и он в отсутствие в комнате родителей полностью открыл раму окна, сел на подоконник в непосредственной близости от оконного проема и стал наблюдать через него за происходящими на улице событиями», - описали ситуацию в СУ СКР по Новосибирской области.


Когда мальчик выглядывал из окна, он потерял равновесие и выпал на улицу. Его младший брат сообщил о случившемся родителям. Приехавшая по вызову «скорая помощь» увезла ребенка в больницу, рассказывают следователи.


По их словам, травмы, которые получил ребенок, не опасны для его жизни.


Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей школьника. Как уточняют в Следственном комитете, семья у ребенка благополучная.


Похожее происшествие случилось неделю назад в Калининском районе Новосибирска. Тогда из окна 8-го этажа дома на ул. Курчатова выпал годовалый ребенок, после падения он также остался жив

Ольга Хмелевская
Фото sledcom.ru

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