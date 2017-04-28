Начался последний рабочий день перед длинными выходными

В Новосибирске наступил последний рабочий день перед длинными праздничными выходными. 


После рабочей пятницы новосибирцы уйдут на 3-дневные праздничные выходные
После рабочей пятницы новосибирцы уйдут на 3-дневные праздничные выходные

В 2017 году на Первомай россиянам предстоит отдыхать три дня подряд. Праздник Весны и Труда в этот раз выпал на понедельник. В итоге получилось, что в первую волну майских праздников нерабочими днями будут 29 апреля (суббота), 30 апреля (воскресенье) и 1 мая (понедельник). На работу нужно будет выходить только во вторник, следует из графика, который предложил Минтруд и утвердило Правительство РФ.


Следующие длинные выходные ждут новосибирцев в честь 9 Мая — в 2017 году этот день выпадает на вторник. Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017 году», выходной день 7 января (суббота) совпал с нерабочим праздничным днем и был перенесен на 8 мая (понедельник). Таким образом, выходные в честь Дня Победы растянутся на 6, 7, 8 и 9 мая.


Ранее НГС.НОВОСТИ составили список красивейших мест недалеко от Новосибирска, куда можно съездить на майские праздники: там шумят водопады, летают пеликаны, а весной еще нет мошек. 

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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