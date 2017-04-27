Сотрудники МЧС позвали новосибирцев выйти на пляжи

Акция по уборке пляжей проходит не первый год
Акция по уборке пляжей проходит не первый год

В Новосибирской области стартует экологическая акция «Чистый берег» — спасатели зовут граждан присоединиться к очистке береговой линии перед началом купального сезона.


Акция начнется 28 апреля. 


«По инициативе МЧС России акция по очистке береговой линии водоемов проводится уже четвертый год. Осенью, по окончании купального сезона, и весной, перед его началом и стартом навигации, сотрудники подразделений МЧС России вместе со всеми желающими, добровольцами и волонтерами проводят уборку побережья водных объектов от мусора и тем самым готовят места массового отдыха населения к купальному сезону», — пояснили в ГУ МЧС России по НСО. 


Береговые субботники пройдут в популярных местах отдыха у акваторий. Первое место, где новосибирцев приглашают поработать бок о бок со спасателями — линия затона «Яринский» в районе улицы 1-я Ракитная. Уборка будет проходить завтра, 28 апреля.

Анна Наумцева
Фото 54.mchs.gov.ru

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