Сотрудники МЧС позвали новосибирцев выйти на пляжи

Акция по уборке пляжей проходит не первый год

В Новосибирской области стартует экологическая акция «Чистый берег» — спасатели зовут граждан присоединиться к очистке береговой линии перед началом купального сезона.





Акция начнется 28 апреля.





«По инициативе МЧС России акция по очистке береговой линии водоемов проводится уже четвертый год. Осенью, по окончании купального сезона, и весной, перед его началом и стартом навигации, сотрудники подразделений МЧС России вместе со всеми желающими, добровольцами и волонтерами проводят уборку побережья водных объектов от мусора и тем самым готовят места массового отдыха населения к купальному сезону», — пояснили в ГУ МЧС России по НСО.





Береговые субботники пройдут в популярных местах отдыха у акваторий. Первое место, где новосибирцев приглашают поработать бок о бок со спасателями — линия затона «Яринский» в районе улицы 1-я Ракитная. Уборка будет проходить завтра, 28 апреля.

