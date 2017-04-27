Продавщица фастфуда напугала грабителей с пистолетом на Космической

Два вооруженных грабителя испугались угроз

Вооруженные подростки, один из которых месяц числится без вести пропавшим, попытались ограбить киоск фастфуда MGrill в Новосибирске.





26 апреля, примерно в 4 утра, в MGrill на ул. Космической зашел 16-летний парень с травматическим пистолетом. Его 17-летний подельник в это время стоял возле киоска «на шухере». Парни сбежали, испугавшись угроз работницы киоска.





«Девушка определила, что пистолет травматический, и сказала, мол, уважаемый, я сейчас вызову полицию, будет плохо вам», — сообщил НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Ленинского ОВО по городу Новосибирск Александр Волков.







В итоги парни сбежали без денег, но скрыться им не удалось — на ул. Ватутина их задержали сотрудники Росгвардии. Пистолет изъяли, подозреваемые уже дали признательные показания.







Оказалось, что один из подростков с 22 марта числится без вести пропавшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас оперативники проверяют парней на причастность к другим грабежам и разбойным нападениям.







Закусочные и точки быстрого питания в Новосибирске нередко становятся местами криминальных конфликтов. Например, один из посетителей кафе в Дзержинском районе пытался защититься от выстрелов при помощи лаваша. Стрелявшего суд признал виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.