Продавщица фастфуда напугала грабителей с пистолетом на Космической

Два вооруженных грабителя испугались угроз
Два вооруженных грабителя испугались угроз

Вооруженные подростки, один из которых месяц числится без вести пропавшим, попытались ограбить киоск фастфуда MGrill в Новосибирске. 


26 апреля, примерно в 4 утра, в MGrill на ул. Космической зашел 16-летний парень с травматическим пистолетом. Его 17-летний подельник в это время стоял возле киоска «на шухере». Парни сбежали, испугавшись угроз работницы киоска. 


«Девушка определила, что пистолет травматический, и сказала, мол, уважаемый, я сейчас вызову полицию, будет плохо вам», — сообщил НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Ленинского ОВО по городу Новосибирск Александр Волков.


В итоги парни сбежали без денег, но скрыться им не удалось — на ул. Ватутина их задержали сотрудники Росгвардии. Пистолет изъяли, подозреваемые уже дали признательные показания. 


Оказалось, что один из подростков с 22 марта числится без вести пропавшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас оперативники проверяют парней на причастность к другим грабежам и разбойным нападениям. 


Закусочные и точки быстрого питания в Новосибирске нередко становятся местами криминальных конфликтов. Например, один из посетителей кафе в Дзержинском районе пытался защититься от выстрелов при помощи лаваша. Стрелявшего суд признал виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. 

Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова

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