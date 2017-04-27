Жильцам нового микрорайона возят воду в бутылках из-за внезапного отключения

Воду выдают у двух домов

Жители ЖК «Европейский Берег» пожаловались на отсутствие воды: внезапное отключение длится вторые сутки.







«Вчера утром мы проснулись, вода сначала была, потом не стало. Чуть ли не с шампунем на голове многие застряли, соседи потом жаловались. Вода появлялась в течение дня, но не во всех домах. Мы набрали сколько могли. Сегодня воду опять отключили и появилось объявление, что отключение аварийное. Воду, говорят, подвезли, выдают в бутылках», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома по ул. Большевистской, 102.







Фотографии бутилированный воды для жильцов «Европейского Берега» опубликованы в паблике управляющей компании «Комфортный дом», которая обслуживает ЖК.





Работы на водоводе





По словам читательницы, точных данных, сколько продлится отключение, пока нет — сейчас во дворе работают ремонтные бригады и техника.







В «Европейском Береге» работает техника





На муниципальном портале «Мой Новосибирск» размещена информация, что отключение связано с работами на водоводе по ул. Большевистская, 127 — всего без воды осталось более 15 многоэтажных домов в ЖК «Европейский Берег». Подвоз воды организован к домам по адресу ул. Большевистская, 126 и 112, указано на портале. Там же говорится, что водоснабжение домов будет восстановлено 28 апреля в 10:00.







Карта отключений





Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о другом коммунальном коллапсе в Новосибирске — почти 800 домов в Заельцовском районе разом остались без света.