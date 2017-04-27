Полиция поймала сбежавшего из-под конвоя подсудимого

Сбежавший Дмитрий Попов

Сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ задержали Дмитрия Попова, который 18 апреля сбежал из зала Коченевского районного суда.







Попова нашли в Новосибирске, кроме того, в результате поисковых мероприятий оперативники задержали сегодня еще двоих новосибирцев, причастных к организации побега.







«Сейчас все задержанные доставлены в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.







33-летний подсудимый Дмитрий Попов — один из участников банды, которую обвиняют в кражах. Всего по уголовному делу проходили 4 человека. «Был побег троих. <...> Когда судебное заседание было окончено, и конвой начал выводить их, надевать наручники, они оттолкнули [конвоиров] и попытку к побегу предприняли», — рассказала в день побега и.о. председателя Коченевского районного суда Елена Ильченко, что двоих подсудимых при этом удалось задержать.





На поиски сбежавшего были брошены все оперативные подразделения и наружные службы полиции Новосибирской области.