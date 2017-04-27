Торчащие из-за шкафа тапки подвели спрятавшуюся от пристава должницу

Пристав нагрянул к должнице домой и вынудил ее спрятаться за шкафом
Пристав нагрянул к должнице домой и вынудил ее спрятаться за шкафом

В Ленинском районе Новосибирске владелица квартиры с долгами за «коммуналку» попыталась спрятаться от пристава за шкафом, но ее выдали ярко-красные тапки.


Это произошло во время рейда по квартирам, который судебные приставы проводили вместе с представителями АО «СИБЭКО».


«Судебному приставу-исполнителю открыл дверь мужчина, представившийся квартирантом, и предложил пройти должностным лицам в квартиру, пока он ищет договор аренды жилья. В одной из комнат за шкафом пряталась сама хозяйка квартиры — должница, которая в течение длительного времени не оплачивала коммунальные услуги и накопила задолженность немногим более 50 тыс. руб.», — описали ситуацию сегодня, 27 апреля, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Но отсидеться в укрытии должнице не удалось: гости заметили ярко-красные тапки, виднеющиеся в щели между стеной и шкафом. Рассекреченная должница призналась, что сдает одну из комнат в аренду, но не смогла объяснить, почему не платит за тепло и горячую воду.


В итоге судебный пристав арестовал у должницы два комода, кресло, стиральную машину и компьютерную технику. После этого неплательщица за час нашла деньги и полностью погасила долг, отмечают в службе судебных приставов.


Должники нередко пускаются на хитрости, чтобы обмануть судебных приставов. Например, житель Баганского района при встрече с приставами притворился своим лучшим другом, а новосибирец сделал вид, что продал Ford, чтобы не пришлось отдавать его за долги.

Ольга Хмелевская
Фото fssprus.ru

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