Росгвардия поймала в Октябрьском районе воров на велосипеде

На момент задержания подозреваемых жертва кражи даже не успела подать заявление в полицию





Сотрудники Росгвардии задержали двоих подозрительных прохожих — те сознались в краже, жертвы которой еще не успели сообщить о пропаже имущества в полицию.





Об этом случае НГС.НОВОСТИ рассказал заместитель командира роты Октябрьского отдела вневедомственной охраны Алексей Кретов.







«Патрулировали улицу, обратили внимание на прохожих с большими сумками и велосипедом. Подъехали пообщаться — граждане попытались убежать», — сообщил Кретов.







Патруль бросился вдогонку — после задержания на ул. Якушева в Октябрьском районе в сумках у мужчин нашли полный набор электроинструментов (болгарки, шлифовальные машинки и др.). Объяснить, откуда у них это, задержанные не смогли, поэтому были доставлены в местное отделение полиции.







Через несколько часов в то же отделение полиции пришел хозяин инструмента, чтобы написать заявление о краже, рассказали в Росгвардии. На время следствия вещи останутся на хранении в полиции.







Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба — больше 30 тыс. руб., подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы каждому.

