В новосибирском воздухе стало больше вредных выбросов

В прошлому году объем выбросов вредных веществ увеличился на 8,8 %

Предприятия Новосибирска за год выпустили в воздух более 200 тыс. тонн загрязняющих веществ.







По данным Новосибирскстата, в 2016 году количество вредных выбросов достигло 201 тыс. тонн, хотя в прошлом году их объем был на 16,3 тыс. тонн меньше. Основной объем загрязняющих веществ поступил в атмосферу из-за сжигания топлива предприятиями, которые вырабатывают тепло- и электроэнергию. Также значительная часть вредных выбросов поступала от обрабатывающих предприятий.







Больше всего в воздух выбрасывали диоксид серы, оксид азота, твердые вещества и оксид углерода, отметили в Новосибирскстате.





Напомним, вчера в Новосибирске запустили сервис, с помощью которого можно следить за качеством городского воздуха в разных районах города в режиме реального времени.

