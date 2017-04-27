Новосибирские ветеринары приняли трудные роды у 2-метровой желтой змеи

Новосибирские ветеринары помогли разродиться тигровому питону
Новосибирские ветеринары помогли разродиться тигровому питону

В новосибирской ветеринарной клинике специалисты приняли роды у самки питона, которая несколько дней не могла отложить яйцо.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ ветеринар клиники БЭСТ Андрей Багатов, операция прошла 26 апреля. Владельцы привезли в клинику 3-летнюю самку тигрового питона-альбиноса, для которой роды были первыми. За несколько дней до этого она все-таки сумела отложить несколько яиц, но с последним возникли трудности.


«Ей становилось все хуже, разродиться не могла 5 дней. Они (хозяева. — А.Б.) правдами и неправдами пытались выдавить, но ничего не получалось. Если бы она не родила, она бы умерла, — рассказал Багатов. — Но ничего, у нас получилось в течение получаса».


Извлеченное из самки питона яйцо — около 15 см в длину, около 8 см — в диаметре
Извлеченное из самки питона яйцо — около 15 см в длину, около 8 см — в диаметре


По словам ветеринара, освободившаяся от яйца змея сразу зашевелилась и стала вести себя более активно. «История там такова, что женщина купила двух змей, и ей сказали, что они оба — мальчики. А на самом деле оказалось, что мальчик и девочка. Вот они и повязались», — объяснил причину появления яйца специалист клиники.


Также он отметил, что змея должна была вынашивать яйца еще около месяца, но кладка произошла преждевременно. По словам ветеринара, яйцо было размером около 15 см в длину и диаметром около 8 см. Длина самого питона — больше 2 метров. «То яйцо, которое она снесла, я его вскрыл, там был зародыш. Значит, оно было оплодотворенным», — констатировал специалист.


Новосибирские ветеринары нередко принимают роды у животных. Некоторые даже сами приходят в клинику без человека.

Анна Богданова
Фото предоставлены ветеринарной клиникой БЭСТ

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