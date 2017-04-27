Власти передумали вводить третью смену в школе на окраине Новосибирска

Дети в школе № 86 все-таки будут учиться в 2 смены



Новосибирские власти решили, что школа № 86 возле микрорайона «Чистая Слобода» сможет работать в 2 смены — заявление прозвучало вскоре после того, как родителей младшеклассников этой школы предупредили о введении дополнительной промежуточной смены.





«Мы выезжали, посмотрели помещение школы, каким образом можно оптимизировать, более эффективно использовать имеющиеся площади, рассчитали силы и возможности распределения нагрузки учителей и пришли к мнению, что необходимости третьей смены нет, школа справится с этой ситуацией в двухсменном режиме», — рассказала 27 апреля замначальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.







Она добавила, что в школе есть класс, который раньше использовался для групп продленного дня — его можно будет использовать для занятий. Кроме того, первые классы в школе еще не набраны окончательно: с 1 июля родители могут подать документы в любую другую школу.







Несколько дней назад родители учащихся школы № 86 рассказали НГС.НОВОСТИ, что со следующего учебного года в школе будет промежуточная смена. В расписание младшеклассников было включено три смены по 4 урока: первый начинается в 8:00, последний заканчивается в 19:15. Директор школы № 86 Надежда Горюнова поясняла, что расписание для начальной школы пришлось разбить на 3 части, потому что учеников очень много — рядом расположен микрорайон «Чистая Слобода», в котором школы пока нет.