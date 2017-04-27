Власти передумали вводить третью смену в школе на окраине Новосибирска

Дети в школе № 86 все-таки будут учиться в 2 смены
Дети в школе № 86 все-таки будут учиться в 2 смены

Новосибирские власти решили, что школа № 86 возле микрорайона «Чистая Слобода» сможет работать в 2 смены — заявление прозвучало вскоре после того, как родителей младшеклассников этой школы предупредили о введении дополнительной промежуточной смены.


«Мы выезжали, посмотрели помещение школы, каким образом можно оптимизировать, более эффективно использовать имеющиеся площади, рассчитали силы и возможности распределения нагрузки учителей и пришли к мнению, что необходимости третьей смены нет, школа справится с этой ситуацией в двухсменном режиме», — рассказала 27 апреля замначальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.


Она добавила, что в школе есть класс, который раньше использовался для групп продленного дня — его можно будет использовать для занятий. Кроме того, первые классы в школе еще не набраны окончательно: с 1 июля родители могут подать документы в любую другую школу.


Несколько дней назад родители учащихся школы № 86 рассказали НГС.НОВОСТИ, что со следующего учебного года в школе будет промежуточная смена. В расписание младшеклассников было включено три смены по 4 урока: первый начинается в 8:00, последний заканчивается в 19:15. Директор школы № 86 Надежда Горюнова поясняла, что расписание для начальной школы пришлось разбить на 3 части, потому что учеников очень много — рядом расположен микрорайон «Чистая Слобода», в котором школы пока нет.

Ксения Евдокимова
Cкриншот maps.google.ru

Прочтений: 2558
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено