Около метро открылся подземный фуд-корт с пельменями и вьетнамским супом

В баре фуд-корта пока можно выпить только кофе и лимонада
В баре фуд-корта пока можно выпить только кофе и лимонада

В лофте «Подземка» на Красном проспекте, 161 к2 заработал фуд-корт, включающий сразу 5 разных концепций. 


Заведение работает пока в тестовом режиме — и реально открыты только бар Duty Free, «Пить и лепить» (в меню — пельмени и чай), а также кафе «Китайский танк» c супами и лапшой кухни Юго-Восточной Азии. В ближайшее время к ним должно присоединиться еще одно заведение — «Кука», предлагающее разные виды питы с начинками, а затем Ugol meatbar — с блюдами из мяса на гриле.


Порция вареников с творогом обойдется здесь в 160 руб.
Порция вареников с творогом обойдется здесь в 160 руб.


Порция вареников в «Пить и лепить» стоит 160 руб. — это самое недорогое блюдо, а равиоли с уткой — 260 руб. За лапшу и супы кухни Юго-Восточной Азии просят 249 руб. В частности, кроме достаточно часто встречающегося в Новосибирске супа том ям здесь можно заказать вьетнамский суп фо. Чай, который сервируют в металлические эмалированные кружки, нальют за 60 руб., количество «подходов» при этом не ограничено — можно попросить добавки.


В «Китайском танке» можно заказать вьетнамский суп фо, который в Новосибирске встречается пока довольно редко
В «Китайском танке» можно заказать вьетнамский суп фо, который в Новосибирске встречается пока довольно редко


«Угол» — проект новосибирских предпринимателей. По данным «СПАРК-Интерфакс», 70%-ная доля в одноименном ООО принадлежит Виктории Коротышевой, которой также принадлежит итальянский ресторан La Trenta. Как рассказала директор и еще одна совладелица «Угла» Елена Актуганова, все 5 концепций управляются самим «Углом», сдачи отдельных мест субарендаторам, как это обычно происходит на фуд-корте, пока не предполагается. Причина: «В Новосибирске трудно найти операторов с интересными и оригинальными концепциями», — рассказывают в «Угле».


Гриль-бар пока не работает, но в нем обещают сделать упор на недорогие блюда вроде жареных ребер и субпродуктов
Гриль-бар пока не работает, но в нем обещают сделать упор на недорогие блюда вроде жареных ребер и субпродуктов


Ugol — первая в Новосибирске попытка создания постоянно действующего фуд-корта, в котором среди участников принципиально не было бы крупных сетей фастфуда. Сами создатели «Угла» в качестве примера для подражания приводят Даниловский рынок в Москве, где работает порядка 20 разных концепций. В Новосибирске прообразом такого рода предприятий можно считать фестиваль «ЧестФест», где организаторы активно привлекают начинающих предпринимателей, у которых зачастую нет даже маленького стационарного заведения.


Чай наливают в эмалированные кружки
Чай наливают в эмалированные кружки


Пока Ugol работает только с 14:00, и здесь нельзя заказать алкогольные напитки и пиво, но, как обещает Актуганова, сразу после получения соответствующей лицензии бар заработает в полную силу.


Вход в «Подземку» представляет собой небольшой павильон
Вход в «Подземку» представляет собой небольшой павильон


Главным потенциальными клиентами владельцы «Угла» пока считают посетителей разного рода мероприятий, которые проходят в «Подземке» вечерами. Но, после того как фуд-корт откроется полностью, здесь намерены побороться и за работников близлежащих офисов, предложив им специальное меню для бизнес-ланча. Ближайшими к «Углу» в этом случае станут бары «Шашлыкофф» и Respublica, расположенные в нескольких минутах ходьбы на другой стороне Красного проспекта.

Стас Соколов
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