В дома Заельцовского района вернулось электричество

Место аварии

Специалисты АО «РЭС» отчитались о ликвидации аварии, в результате которой около 800 домов в Заельцовском районе Новосибирска остались без электричества.







«Сегодня около 13:00 при выполнении земляных работ сторонняя организация повредила кабельную линию, питающую несколько комплектных трансформаторных подстанций, которые отвечают за питание ул. Жуковская, Ереванская, Зои Космодемьянской и других, а также многоквартирных домов в северной части города. Специалисты оперативно прибыли на место повреждения и повторно включили эти установки. В 14:05 все потребители были подключены», — отчитались в АО «РЭС».







По сообщению очевидцев, свет в домах пропал около полудня 27 апреля.





Причиной аварии специалисты «РЭС» назвали нарушение условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства, но добавили, что в целом работы на этом участке были согласованы.

