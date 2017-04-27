В дома Заельцовского района вернулось электричество

Место аварии
Место аварии

Специалисты АО «РЭС» отчитались о ликвидации аварии, в результате которой около 800 домов в Заельцовском районе Новосибирска остались без электричества.


«Сегодня около 13:00 при выполнении земляных работ сторонняя организация повредила кабельную линию, питающую несколько комплектных трансформаторных подстанций, которые отвечают за питание ул. Жуковская, Ереванская, Зои Космодемьянской и других, а также многоквартирных домов в северной части города. Специалисты оперативно прибыли на место повреждения и повторно включили эти установки. В 14:05 все потребители были подключены», — отчитались в АО «РЭС».


По сообщению очевидцев, свет в домах пропал около полудня 27 апреля.


Причиной аварии специалисты «РЭС» назвали нарушение условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства, но добавили, что в целом работы на этом участке были согласованы.

Анна Наумцева
Фото пресс-службы АО «РЭС»

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