Горожанам покажут уникальные кадры из истории здания-символа Новосибирска

Легендарный солист оперного театра Анатолий Бердышев
Легендарный солист оперного театра Анатолий Бердышев


Известный новосибирский фотограф Евгений Иванов организовал выставку фотографий, снятых за 30 лет в Новосибирском театре оперы и балета.


«В марте исполнилось 30 лет, как я пришел работать в оперный театр — единственный штатный фотограф. И вот мне захотелось сделать выставку про эту дату», — сообщил НГС.НОВОСТИ Евгений Иванов.


Выставка, которая открывается 28 апреля в Доме актера на ул. Серебренниковская, разделена на несколько блоков — сцены из спектаклей, архивные съемки, которые Евгений Иванов вел «для себя», портреты артистов. Самым художественным блоком автор выставки называет «Анатомию балета»». «Балет тут как бы разрезан на кусочки и снят с разных точек. Таким балет зрители не увидят никогда. Это такой мой субъективный театр, который я видел», — рассказал Иванов.


«Анатомия балета» — самая художественная серия из представленных на выставке
«Анатомия балета» — самая художественная серия из представленных на выставке


Фотограф Евгений Иванов показал балет таким, каким его никогда не увидит простой зритель
Фотограф Евгений Иванов показал балет таким, каким его никогда не увидит простой зритель


Еще один из блоков фотовыставки — так называемые «контрольки», т.е. серия портретных фотографий, сделанных подряд для подбора наиболее интересного по эмоциям кадра. По мнению Евгения Иванова, последовательность этих кадров имеет много общего с видео.


На выставке собраны фотографии за 30-летнюю историю работы Евгения Иванова официальным фотографом театра
На выставке собраны фотографии за 30-летнюю историю работы Евгения Иванова официальным фотографом театра


Восприятие «контролек», по мнению Евгения Иванова, можно сравнить с видеоэффектом
Восприятие «контролек», по мнению Евгения Иванова, можно сравнить с видеоэффектом


«Ты видишь, как будто человек живой перед тобой и немножечко позирует по-разному. Вот это удивительный эффект!» — заметил фотограф.


Выставка в Доме актера продлится до конца мая. Вход бесплатный.


Фотовыставка открывается 28 апреля в Доме актера на ул. Серебренниковская
Фотовыставка открывается 28 апреля в Доме актера на ул. Серебренниковская


Еще одна фотовыставка с редкими снимками открылась в «Белой галерее» на 4-м этаже кинотеатра «Победа» — она посвящена итальянскому кино и красивым актрисам 60-70-х годов.

Илья Калинин
Фото Евгения Иванова

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