Горожанам покажут уникальные кадры из истории здания-символа Новосибирска

Легендарный солист оперного театра Анатолий Бердышев





Известный новосибирский фотограф Евгений Иванов организовал выставку фотографий, снятых за 30 лет в Новосибирском театре оперы и балета.







«В марте исполнилось 30 лет, как я пришел работать в оперный театр — единственный штатный фотограф. И вот мне захотелось сделать выставку про эту дату», — сообщил НГС.НОВОСТИ Евгений Иванов.





Выставка, которая открывается 28 апреля в Доме актера на ул. Серебренниковская, разделена на несколько блоков — сцены из спектаклей, архивные съемки, которые Евгений Иванов вел «для себя», портреты артистов. Самым художественным блоком автор выставки называет «Анатомию балета»». «Балет тут как бы разрезан на кусочки и снят с разных точек. Таким балет зрители не увидят никогда. Это такой мой субъективный театр, который я видел», — рассказал Иванов.







«Анатомия балета» — самая художественная серия из представленных на выставке





Фотограф Евгений Иванов показал балет таким, каким его никогда не увидит простой зритель





Еще один из блоков фотовыставки — так называемые «контрольки», т.е. серия портретных фотографий, сделанных подряд для подбора наиболее интересного по эмоциям кадра. По мнению Евгения Иванова, последовательность этих кадров имеет много общего с видео.







На выставке собраны фотографии за 30-летнюю историю работы Евгения Иванова официальным фотографом театра





Восприятие «контролек», по мнению Евгения Иванова, можно сравнить с видеоэффектом





«Ты видишь, как будто человек живой перед тобой и немножечко позирует по-разному. Вот это удивительный эффект!» — заметил фотограф.







Выставка в Доме актера продлится до конца мая. Вход бесплатный.







Фотовыставка открывается 28 апреля в Доме актера на ул. Серебренниковская







Еще одна фотовыставка с редкими снимками открылась в «Белой галерее» на 4-м этаже кинотеатра «Победа» — она посвящена итальянскому кино и красивым актрисам 60-70-х годов.