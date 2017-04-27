Мэрия официально разрешила «Монстрации» пройтись по центру города

«Монстрация» на пл. Пименова у ГПНТБ в 2016 году

В мэрии Новосибирска внесли первомайскую «Монстрацию» в план ежегодных мероприятий как шествие «передвижников».





Об этом на пресс-конференции, посвященной шествию, сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.







«Проект "Передвижники" — так мы его называем. Мне понравилась концепция, которую Артём Лоскутов (организатор «Монстрации». — К.Ш.), представил: что каждый человек идет со своим проектом. Проект, с одной стороны, индивидуален, а с другой стороны, это все художники-передвижники, которые таковыми себя считают», — пояснила Анна Терешкова и заверила, что проблем с правоохранительными органами у участников акции быть не должно.







«Во всем мире это [шествие] называют "Монстрацией" независимо от того, как написано в бумажках. Поэтому это временно, все мы это переживем. В этом году так назовем, в следующем году как-нибудь иначе», — прокомментировал Артём Лоскутов слова Терешковой.







Как сообщила председатель городского комитета по делам молодежи мэрии Ирина Соловьева, 1 мая участники шествия будут собираться в 12:00 у Дома офицеров, в 13:00 они пойдут по Красному проспекту. К 13:40 шествие закончат у оперного театра. До «Монстрации» на Красном проспекте пройдут партийные митинги и традиционная легкоатлетическая эстафета.







Добавим, в этом году «Монстрацию» планируют провести в 14 городах, в том числе за рубежом — в Праге, Одессе, Тарту и Кракове. В прошлом году в Новосибирске в большом шествии приняли участие около 3 тыс. человек.

