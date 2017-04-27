На улицах началась торговля пилотками и наклейками к 9 Мая (фото)
В Новосибирске началась торговля символикой Дня Победы — в киосках и с машин продают флаги, наклейки, пилотки и георгиевские ленточки.
По наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, в Новосибирске начали продавать праздничную символику ко Дню Победы. Торговлю организовали прямо с машин. Например, в районе парка «Березовая роща» предприниматели привлекают внимание к своему автомобилю флагами. Рядом они поставили столик, где на продажу выложены георгиевские ленточки в комплекте со свечами (100 руб.), значки (30 руб.), а также наклейки на автомобили (от 80 руб.). Кроме того, здесь же продают пилотки по 350 руб.
Как рассказал предприниматель, торговля идет уже несколько дней. Одна из прохожих в присутствии корреспондента НГС.НОВОСТИ спросила у торговца, почему ленточки продают, а не раздают всем желающим — на это он ответил: «Могу дать бесплатно».
Также торговые точки в виде увешенных флагами машин корреспонденты заметили на ул. Большевистской, недалеко от станции метро «Речной вокзал». Наклейки продаются и в киосках «Союзпечати».
Новосибирцы уже давно готовятся к празднику, в том числе к акции «Бессмертный полк», для которой заказывают штендеры с фотографиями родственников.
Анна Богданова
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