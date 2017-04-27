На улицах началась торговля пилотками и наклейками к 9 Мая (фото)

В Новосибирске развернулась торговля к 9 Мая





В Новосибирске началась торговля символикой Дня Победы — в киосках и с машин продают флаги, наклейки, пилотки и георгиевские ленточки.







Торговля наклейками и флагами у «Березовой рощи»





По наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, в Новосибирске начали продавать праздничную символику ко Дню Победы. Торговлю организовали прямо с машин. Например, в районе парка «Березовая роща» предприниматели привлекают внимание к своему автомобилю флагами. Рядом они поставили столик, где на продажу выложены георгиевские ленточки в комплекте со свечами (100 руб.), значки (30 руб.), а также наклейки на автомобили (от 80 руб.). Кроме того, здесь же продают пилотки по 350 руб.







Продажа праздничной символики ко Дню Победы





Как рассказал предприниматель, торговля идет уже несколько дней. Одна из прохожих в присутствии корреспондента НГС.НОВОСТИ спросила у торговца, почему ленточки продают, а не раздают всем желающим — на это он ответил: «Могу дать бесплатно».







Георгиевские ленточки в комплекте со свечами продают по 100 руб.





Также торговые точки в виде увешенных флагами машин корреспонденты заметили на ул. Большевистской, недалеко от станции метро «Речной вокзал». Наклейки продаются и в киосках «Союзпечати».







С машины можно купить пилотки, наклейки, значки и флаги





Новосибирцы уже давно готовятся к празднику, в том числе к акции «Бессмертный полк», для которой заказывают штендеры с фотографиями родственников.

