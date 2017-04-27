Директор «Горводоканала» отчитался о своей зарплате — 195 тысяч в месяц

Директор МУП города Новосибирска «Горводоканал» Юрий Похил

Руководители муниципальных предприятий Новосибирска раскрыли размер своих средних зарплат за 2016 год — самый высокий доход оказался у руководителя МУП «Горводоканал».





Сведения о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных предприятий опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска. Ранее эти сведения муниципалитет не раскрывал.





Из 47 уже отчитавшихся руководителей городских учреждений и предприятий лидером по уровню заработка оказался директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил. Его среднемесячная зарплата за календарный год составила 195,5 тыс. руб., следует из документов на сайте мэрии.





На 2-м месте — директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов, который в прошлом году зарабатывал в среднем 153 тыс. руб. в месяц. 3-е место занимает руководитель МУП «Энергия» Михаил Колесников со среднемесячной зарплатой 142,8 тыс. руб.





Также в пятерку лидеров по размеру зарплат вошли директор МБУ «Геофонд» Александр Дяков (114,7 тыс. руб.) и руководитель МУП «Электросеть» Юрий Рахманов (113, 5 тыс. руб.).







Меньше всех в прошлом году зарабатывали директор муниципального предприятия «Городская электросвязь» Алексей Счастный (в среднем 33,1 тыс. руб. в месяц) и руководитель МУП «Столовая мэрии» Ирина Демидова (35 тыс. руб.).







Для сравнения: среднемесячная начисленная зарплата в целом по НСО составляла в 2016 году 29 868 руб.





Напомним, 21 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть неожиданно уволил начальника метрополитена Андрея Ксензова «за нарушение финансовой дисциплины». «Нельзя так вольно обращаться с собственной зарплатой», — объяснил свое решение мэр в прямом эфире радио «Городская волна», уточнив, что надбавки у руководителя метро доходили до 100 тыс. руб.





Спустя 2 дня на встрече с журналистами мэр рассказал, что предложил Ксензову вернуть деньги, которые он начислил себе в качестве надбавки к зарплате. В итоге Ксензов деньги вернул. Также Анатолий Локоть сообщил, что мэрия проверяет зарплаты руководства других муниципальных предприятий.





«Руководители МУПов должны строго относиться к доходам и соблюдать личную финансовую дисциплину», — подчеркнул тогда мэр.







Завершилась ли эта проверка и нашли ли проверяющие какие-либо финансовые нарушения, пресс-секретарь мэра Артем Роговский оперативно уточнить не смог.





Отметим, что данных о средней зарплате руководства МУП «Новосибирский метрополитен» за 2016 год на сайте мэрии пока нет. После ухода Андрея Ксензова метрополитен возглавил генерал-майор Аркадий Чмыхайло, бывший пограничник и начальник службы безопасности подземки.