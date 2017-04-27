Новосибирский режиссер снял за 5 дней мистический фильм

Одними из самых сложных моментов в работе были съемки на Бугринском мосту — актерам приходилось идти по проезжей части

Новосибирский режиссер Филипп Дмитриев закончил съемку фантастического фильма с рабочим названием «Время Иниго Морено» — съемки заняли 5 дней.







О завершении съемок Дмитриев рассказал НГС.НОВОСТИ 27 апреля.





По словам режиссера, «Время Иниго Морено» — короткометражный художественный фильм продолжительностью около 25 минут. Фильм повествует о ночном гадании школьниц на Хэллоуин, которое заканчивается для героинь трагически — их время начинает идти вспять. Полностью фильм будет готов к концу мая. «Время Иниго Морено» Филипп Дмитриев называет одним из самых сложных своих проектов.





Ожидается, что фильм «Время Иниго Морено» будет участвовать в нескольких кинофестивалях





«Снимали мы дольше, чем планировалось. 5 дней вместо запланированных 2–3. Это не совсем развлекательный фильм — и детям было психологически тяжело. У нас все было очень на серьезной интонации… И вот этот мистический дух, скажем так, среди нас витал. Было такое, что и камера отказывала несколько раз, как обычно себя не ведет, и дети прям то ли от усталости… У одной девочки даже истерика была на площадке. Но она доиграла все, что нужно. И эти кадры даже попали в фильм», — рассказал кинорежиссер Филипп Дмитриев. По его словам, одни из самых сложных и нервных эпизодов были сняты на Бугринском мосту, где детям-актерам приходилось ходить по проезжей части.







Детская комедия «Новый год не наступит никогда» будет готова к лету, хотя изначально ее планировали показать под Новый год





Также режиссер рассказал, что закончил монтаж своей детской комедии «Новый год не наступит никогда», которая в ближайшее время будет отправлена на цветокоррекцию и дополнительную озвучку. Комедия «Новый год не наступит никогда» будет полностью готова в июне.









