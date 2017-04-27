МЧС нашло пропавшего рыбака, который 5 дней ел ягоды со снегом и жил в куче сена

Игорь Захаров питался снегом и найденными ягодами шиповника

52-летний рыбак Игорь Захаров, пропавший на озере Чаны 20 апреля, нашелся — он выжил благодаря замерзшему снегу и нескольким ягодам шиповника. Пять дней, пока его безуспешно разыскивали спасатели МЧС, сибиряк сам искал дорогу домой.







«Меня случайность спасла, — уверен Игорь Захаров. — И это не МЧС меня искали, а я их».







20 апреля Игорь поехал на рыбалку на Заячий остров на озере Чаны. Места эти Захаров знал хорошо. Сначала отошел от стоянок машин километров на 6–7. Порыбачил, не понравилось. «Ушел в сторону, где никогда не бывал, — рассказал рыбак НГС.НОВОСТИ. — Клев пошел, мне понравилось. Посидел, стало смеркаться. Думаю, ну пора на базу. А идти далеко, и стемнело уже. А ночью все острова — как близнецы. На один остров — не мое, дальше — опять мимо. Полез в камыши и провалился».







Примерно 20 метров Захаров прошел по воде, после чего залез на небольшое возвышение и простоял на нем около 9 часов в ожидании рассвета. В 06:00 пошел обратно тем же путем.





«Лезу на лед — голова кружится, трясет. Вправо — не туда, влево — не туда. Понял, что заблудился. Три дня я ходил по льду, три дня не спал».







«Питался» водой, которую пил из ямок на льду. По словам рыбака, с каждым днем лед становился мягче. За все это время Захаров проваливался под воду шесть раз. А из одежды — олимпийка и трико. Вскоре мужчина заметил небольшой остров — забрался туда и прожил два дня. Спал в прелом сене. Из пропитания — 6 ягод шиповника да снег, который приходилось оттаивать.







Утром 25 апреля Захаров заметил две небольшие точки на горизонте, километрах в трех. Подумал, что это сено, но все-таки решил сходить посмотреть. «Подхожу — стоят два джипа. Я махать — не знаю, рыбаки были и охотники. Увидели меня, подъехали. А между нами — метров 300 камыша и ледяной воды. Ни я к ним, ни они ко мне. Помахали друг другу да разошлись. Я пошел к себе. Лежу, загораю, трико сушу. Думаю, сейчас полежу до вечера и пойду приключения искать. Вдруг поднимаю голову — машина едет, МЧС».







Как оказалось, спасателям сказали местонахождение пропавшего «парни на джипах». Если бы не они — неизвестно, добрались бы специалисты до острова с Захаровым.







Сейчас рыбак проходит обследование в поликлинике — решил сам сходить, провериться. По словам мужчины, врачи очень удивлены тем, что пятидневное приключение никак не отразилось на его здоровье. «Ну мне же не 15 лет, опыт житейский имеется, — улыбается Игорь Захаров. — Рыбачу лет с 6, на Камчатке служил, работаю на РЖД. Был бы каким бухгалтером, тогда, думаю, точно бы умер».







Рыбаки регулярно подкидывают работы спасателям. Например, несколько месяцев назад в Карасукском районе спасатели отыскали сразу три машины с рыбаками, застрявшие в сугробах.