Новосибирцы выстроились в очередь за мороженым

Очередь к киоску мороженого в Первомайском сквере
Очередь к киоску мороженого в Первомайском сквере

Жаркая погода подстегнула спрос на мороженое в Новосибирске — в центре города к киоскам выстраиваются очереди.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, у киоска сети «Инмарко» в Первомайском сквере в обеденное время стояли около 10 человек. Рядом с киоском «Страна Гуливерия» на другой стороне сквера такого ажиотажа не было, но спрос на мороженое, по словам продавца, все равно подскочил со вчерашнего дня, когда на улице резко потеплело.


Самое дешевое мороженое, которое удалось обнаружить в Первомайском сквере, стоит около 20 руб., за самое дорогое эскимо можно отдать около 90 руб. При этом, по наблюдениям корреспондента, покупают в основном мороженое в вафельном стаканчике и фруктовый лед.


Вчера новосибирцы также открыли пляжный сезон — первые смельчаки разлеглись на песке под Коммунальным мостом.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова

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