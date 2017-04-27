Суд закрыл уголовное дело экс-директора автодилера «СЛК-Моторс»

Наталья Жданова обвинялась в невыплате зарплаты на сумму 4,2 млн руб.
Наталья Жданова обвинялась в невыплате зарплаты на сумму 4,2 млн руб.

Мировой судья Октябрьского района Новосибирска оштрафовал бывшего гендиректора дилерской компании «СЛК-Моторс» Наталью Жданову на 200 тыс. руб. и прекратил уголовное дело о невыплате зарплаты.


27 апреля мировой судья Октябрьского района прекратил уголовное дело в отношении Натальи Ждановой. Она обвинялась в невыплате зарплаты на сумму 4,2 млн руб. (ст. 145.1 УК РФ).


«Уголовное дело было прекращено, но с применением судебного штрафа в 200 тыс. руб. Выплатить его она должна в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Октябрьского района Денис Городилов.


Дело Ждановой поступило к мировому судье Октябрьского района 17 апреля. Предпринимательница обратилась с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении ей судебного штрафа — новой уголовно-правовой меры, которая не влечет за собой судимости. Жданова признала свою вину и еще на предварительном следствии погасила задолженность по зарплате.


Одновременно с этим в арбитраже рассматривается дело о банкротстве Натальи Ждановой. Суд признал ее банкротом в 2016 году — общий долг предпринимательницы перед кредиторами составляет около 2,5 млрд руб. В марте 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области принял решение продать имущество Ждановой.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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