Власти решили убрать вызывающую рекламу с улиц ко Дню Победы

Мэрия Новосибирска к 9 Мая попросила операторов наружной рекламы заменить уличные баннеры с обнаженными женщинами на тематические праздничные плакаты — чиновники объясняют это решение тем, что шествие в День Победы будут транслировать по телевидению.





Об этом решении объявила 27 апреля начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, убрать откровенную рекламу необходимо для того, чтобы шествие «Бессмертного полка» лучше смотрелось на федеральных каналах.







На Октябрьской магистрали, откуда пойдет колонна «Бессмертного полка», нашелся призматрон с необычной рекламой сериала «Филфак»





«Мы же понимаем, что парад сам видит "в лицо" всего лишь тысяча людей, а миллионы смотрят его по телевизору, — пояснила Терешкова. — Наша задача — правильно его показать, чтобы он был чувственный. И мы уже несколько раз собирались с телевизионщиками, которые будут вести прямые трансляции. Например, на Кирова формируется "Бессмертный полк" (в районе дома по адресу Октябрьская магистраль, 3. — А.З.). Там есть рекламный щит, на котором часто висят обнаженные женщины. ВГТРК нас попросила: можно как-то договориться, снять. Смена [баннера] стоит порядка 300 тыс. Мы договорились с бизнесом, они идут нам навстречу, чтобы вот это поменять».





Рядом с местом сбора «Бессмертного полка» — реклама универмага Lukse. В компании сообщили, что по просьбе мэрии баннер заменят на праздничный





Также Анна Терешкова сообщила, что в этом году «Бессмертный полк» не будет нести Знамя Победы, а пойдет на его фоне. «Наша задача — чтобы люди, которые даже не придут на пл. Ленина, прочувствовали значимость [праздника]», — отметила начальник департамента.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил в районе Октябрьской магистрали, 3, откуда начинается шествие «Бессмертного полка», призматрон с рекламой сериала «Филфак» и баннер Lukse, которые вполне могли вызвать негодование в мэрии. В службе маркетинга универмага Lukse подтвердили получение обращения из мэрии — теперь баннер действительно заменят на тематический к 9 Мая. В универмаге заверили, что отнеслись к этой просьбе положительно. В компании «ДизайнМастер», которой принадлежит призматрон, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, сославшись на отсутствие руководства на рабочем месте.





Руководитель рекламного агентства «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин признался, что об идее мэрии заменить рекламу на поздравления с Днем Победы не слышал, однако оценивает ее нормально.





«Я не думаю, что это можно охарактеризовать словом "лицемерие". Двойные стандарты? Нет. Это праздник, — считает эксперт. — Есть две вещи, которые объединяют нас: 9 Мая и полет Гагарина. И некое праздничное оформление города на 9 Мая, когда выйдут все, [уместно]. Я, в общем-то, не ханжа, но место шествия колонны, наверное, имеет смысл как-то подправить на время шествия. У людей такое особое настроение, и не должно ничего мешать. Если это в разумных пределах».







По словам Александра Филюрина, затраты на то, чтобы заменить баннер или временно закрыть его другим плакатом, для бизнеса не существенны. «Ну добавить поверх баннера какую-то временную наклейку тематическую — в этом нет ничего особенного. Я думаю, что это нормально», — резюмировал Александр Филюрин.