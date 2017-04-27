Почти 800 домов в Заельцовском районе остались без света

Отключение затронуло часть Заельцовского района

Около 800 домов попали сегодня в зону аварийного отключения электроэнергии в Заельцовском районе Новосибирска.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», всего отключены 792 объекта — без света остались сразу несколько улиц частного сектора: Жуковская, Ереванская, Зои Космодемьянской и др., а также многоквартирные дома по Мочищенскому шоссе и другим улицам северной части Новосибирска.







Карта отключений — без света остались почти 800 домов в Заельцовском районе





В единой диспетчерской по телефону 051 сообщили, что причина отключения — авария, в результате которой перестали работать сразу около 15 подстанций. Сейчас специалисты пытаются устранить аварию.







Местные жители пожаловались в редакцию, что света нет уже 2 часа. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», аварию устранят к 15:25.







На прошлой неделе пожар оставил без электроэнергии почти весь Ленинский район, на левом берегу из-за этого случился транспортный коллапс.