Родители заставили новосибирскую школу отменить уроки по субботам

Родители младших школьников добились перевода занятий на пятидневку

В новосибирской школе родители учеников с 1-го по 4-й классы отстояли перевод занятий на 5-дневную учебную неделю.







Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал один из родителей ученика школы № 211 в Калининском районе. Информация о том, что большинство родителей и педагогов проголосовали за введение пятидневной недели с 1-го по 4-й классы, также опубликована на сайте школы.







«79 % родителей проголосовали за введение 5-дневной учебной недели. Вернут со следующего года», — подтвердил НГС.НОВОСТИ директор школы № 211 Сергей Васильев. По его словам, сейчас совет учреждения готовит все документы о переходе, которые затем будут переданы в департамент образования мэрии города Новосибирска.







Также директор школы объяснил, что процесс перехода подразумевает соблюдение нескольких процедур, в том числе голосование родителей и педагогов. «Мы провели родительские собрания по всем параллелям, я сам лично выступал. Все риски, все положительные моменты отметили и приняли такое решение. Все законно и легитимно», — отметил Сергей Васильев.







В качестве одного из рисков при переходе на 5-дневную учебную неделю директор школы назвал то, что младшие школьники по субботам могут остаться предоставленными самим себе. «Детей нужно будет и кормить в субботу, заниматься развивающими мероприятиями — посещение кружков, секций, поход в театр. Есть риск, когда родители работают по скользящему графику, и в субботу, воскресенье. А дети будут дома», — выразил опасения Сергей Васильев.







Напомним, в декабре родители четырех вторых классов и одного четвертого класса школы № 211 написали коллективное заявление о смене учебного плана с шестидневного на пятидневный, объясняя это «бессмысленной нагрузкой» на детей.

