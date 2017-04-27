Родители заставили новосибирскую школу отменить уроки по субботам

Родители младших школьников добились перевода занятий на пятидневку
Родители младших школьников добились перевода занятий на пятидневку

В новосибирской школе родители учеников с 1-го по 4-й классы отстояли перевод занятий на 5-дневную учебную неделю.


Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал один из родителей ученика школы № 211 в Калининском районе. Информация о том, что большинство родителей и педагогов проголосовали за введение пятидневной недели с 1-го по 4-й классы, также опубликована на сайте школы.


«79 % родителей проголосовали за введение 5-дневной учебной недели. Вернут со следующего года», — подтвердил НГС.НОВОСТИ директор школы № 211 Сергей Васильев. По его словам, сейчас совет учреждения готовит все документы о переходе, которые затем будут переданы в департамент образования мэрии города Новосибирска.


Также директор школы объяснил, что процесс перехода подразумевает соблюдение нескольких процедур, в том числе голосование родителей и педагогов. «Мы провели родительские собрания по всем параллелям, я сам лично выступал. Все риски, все положительные моменты отметили и приняли такое решение. Все законно и легитимно», — отметил Сергей Васильев.


В качестве одного из рисков при переходе на 5-дневную учебную неделю директор школы назвал то, что младшие школьники по субботам могут остаться предоставленными самим себе. «Детей нужно будет и кормить в субботу, заниматься развивающими мероприятиями — посещение кружков, секций, поход в театр. Есть риск, когда родители работают по скользящему графику, и в субботу, воскресенье. А дети будут дома», — выразил опасения Сергей Васильев.


Напомним, в декабре родители четырех вторых классов и одного четвертого класса школы № 211 написали коллективное заявление о смене учебного плана с шестидневного на пятидневный, объясняя это «бессмысленной нагрузкой» на детей.

Анна Богданова
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 10891
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (116)116
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено