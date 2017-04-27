Новосибирцы начали скупать «бабушкины» квартиры в хрущевках и «сталинках»

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 5–10 лет в Новосибирске резко вырастет спрос на старый жилой фонд

Столичный урбанист предсказал рост спроса на квартиры старого фонда — их основными потребителями станут молодые представители так называемого «креативного класса».





Как заявил 26 апреля руководитель столичного Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов в ходе конференции портала N1.RU и агентства «Маркетинг консультант», в ближайшие 5–10 лет в Новосибирске начнется волна спроса на старый жилой фонд, расположенный в центре и рядом с центром города.







«Мы увидим запрос от креативного класса на сложную среду, на историческую часть города со сложившейся инфраструктурой. В результате рынок "вторички" будет меняться, он будет расти. А те проекты, которые строились в полях без инфраструктуры, встанут, так как они исчерпали поддержку со стороны государства, а креативщики туда точно не поедут», — объяснил Мурунов.







По словам Мурунова, основной спрос на «бабушкины» квартиры в «сталинках» и хрущевках формирует креативный класс — дизайнеры, пиарщики, маркетологи и т.д. По оценке эксперта, в Новосибирске его объем может составить 100–150 тыс. человек.





При этом квартиры в Центральном и Железнодорожном районах, составляющих центр Новосибирска, традиционно самые дорогие в городе: по информации аналитиков N1.RU, средняя цена 1 кв. м в них составляет 78,9 и 74,2 тыс. руб. соответственно. За год готовые квартиры в них потеряли всего 1–2 % стоимости.







Пристрастия новосибирцев значительно влияют на строительный рынок: так, ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что застройщики увеличили число 2-комнатных квартир в проектах из-за того, что горожане «разлюбили» «однешки».