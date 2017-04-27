Певцы из Новосибирска поехали на конкурс с призовым фондом в 17 миллионов

Большую часть репертуара хор «Маркелловы голоса» исполняет a capella
Большую часть репертуара хор «Маркелловы голоса» исполняет a capella

Новосибирский хор «Маркелловы голоса» готовится поехать на масштабный конкурс «Московская весна a capella», чтобы выступить на центральных улицах столицы и получить солидный денежный приз.


Международный конкурс «Московская весна a capella» проходит в столице с 28 апреля по 7 мая. Участие в нем примут более 150 конкурсантов — сольные исполнители и вокальные ансамбли, в их числе оказался новосибирский филармонический хор «Маркелловы голоса».


Художественный руководитель ансамбля «Маркелловы голоса» Игорь Тюваев рассказал НГС.НОВОСТИ, что хор подготовил 4 разных программы a capella (пение без аккомпанемента) длительностью по 25 минут: зарубежные хиты, советское ретро, древняя духовная музыка и «сплетение» российских и грузинских песен.


Эти программы входят в основной репертуар «Маркелловых голосов», поэтому специально для конкурса артисты не разучивали новых песен, пояснил руководитель. Всего у новосибирских вокалистов будет 16 выступлений.


Основу репертуара ансамбля составляют древняя русская духовная музыка, грузинские церковные песнопения и застольные песни, а также западноевропейская духовная музыка эпохи Возрождения и барокко. На видео — песня «В воскресенье рано…» из концертной программы «Сила небес»


«Площадки — в основном улицы, охвачен только центр Москвы. Это Тверская, прилегающие [улицы] к Красной площади, Арбат, насколько я знаю.


Подобного форума — уличного, хорового — я не припомню. Даже за границей я такого масштаба не видел», — поделился Игорь Тюваев.


Он добавил, что в Москву 2 мая полетят 12 человек, включая его самого, а пятеро артистов остаются работать на базе в Новосибирске.


По информации на сайте конкурса, в жюри «Московская весна a capella» входят Любовь Казарновская, Валерия и Виктор Дробыш, а из зарубежных экспертов судить будут джазовая певица и продюсер конкурса The Manhattan Transfer Мишель Вейр (США), певец и член жюри конкурсов Voicemania и Prague A Cappella festival Матиас Беккер (Германия) и др.


Призовой фонд конкурса — 17 млн руб., а гран-при победителю будет 6,2 млн руб., обещают организаторы.


«Основными критериями оценки выступлений являются сложность выбранного репертуара, профессиональный уровень исполнительского мастерства, артистизм, постановка номера и качество использования дополнительных выразительных средств», — сообщается на сайте конкурса.


Новосибирские вокалисты довольно часто участвуют в крупнейших российских и международных конкурсах. Ранее певец Денис Соколов из Новосибирска стал финалистом международного конкурса «Новая волна-2016», а новосибирский хор занял второе место на телешоу «Битва хоров».

Мария Морсина
Фото Александра Лукина предоставлено пресс-службой новосибирской филармонии
Видео Марины Монаховой, youtube.com

Прочтений: 367
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено