Певцы из Новосибирска поехали на конкурс с призовым фондом в 17 миллионов

Большую часть репертуара хор «Маркелловы голоса» исполняет a capella



Новосибирский хор «Маркелловы голоса» готовится поехать на масштабный конкурс «Московская весна a capella», чтобы выступить на центральных улицах столицы и получить солидный денежный приз.





Международный конкурс «Московская весна a capella» проходит в столице с 28 апреля по 7 мая. Участие в нем примут более 150 конкурсантов — сольные исполнители и вокальные ансамбли, в их числе оказался новосибирский филармонический хор «Маркелловы голоса».







Художественный руководитель ансамбля «Маркелловы голоса» Игорь Тюваев рассказал НГС.НОВОСТИ, что хор подготовил 4 разных программы a capella (пение без аккомпанемента) длительностью по 25 минут: зарубежные хиты, советское ретро, древняя духовная музыка и «сплетение» российских и грузинских песен.







Эти программы входят в основной репертуар «Маркелловых голосов», поэтому специально для конкурса артисты не разучивали новых песен, пояснил руководитель. Всего у новосибирских вокалистов будет 16 выступлений.







Основу репертуара ансамбля составляют древняя русская духовная музыка, грузинские церковные песнопения и застольные песни, а также западноевропейская духовная музыка эпохи Возрождения и барокко. На видео — песня «В воскресенье рано…» из концертной программы «Сила небес»







«Площадки — в основном улицы, охвачен только центр Москвы. Это Тверская, прилегающие [улицы] к Красной площади, Арбат, насколько я знаю.







Подобного форума — уличного, хорового — я не припомню. Даже за границей я такого масштаба не видел», — поделился Игорь Тюваев.







Он добавил, что в Москву 2 мая полетят 12 человек, включая его самого, а пятеро артистов остаются работать на базе в Новосибирске.







По информации на сайте конкурса, в жюри «Московская весна a capella» входят Любовь Казарновская, Валерия и Виктор Дробыш, а из зарубежных экспертов судить будут джазовая певица и продюсер конкурса The Manhattan Transfer Мишель Вейр (США), певец и член жюри конкурсов Voicemania и Prague A Cappella festival Матиас Беккер (Германия) и др.







Призовой фонд конкурса — 17 млн руб., а гран-при победителю будет 6,2 млн руб., обещают организаторы.







«Основными критериями оценки выступлений являются сложность выбранного репертуара, профессиональный уровень исполнительского мастерства, артистизм, постановка номера и качество использования дополнительных выразительных средств», — сообщается на сайте конкурса.







Новосибирские вокалисты довольно часто участвуют в крупнейших российских и международных конкурсах. Ранее певец Денис Соколов из Новосибирска стал финалистом международного конкурса «Новая волна-2016», а новосибирский хор занял второе место на телешоу «Битва хоров».