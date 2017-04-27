В Новосибирске скончался известный художник Александр Шуриц

Александр Шуриц скоропостижно скончался утром 27 апреля



Известный художник Александр Шуриц скончался на 73-м году жизни в Новосибирске.





О скоропостижной смерти живописца сегодня сообщило министерство культуры НСО.







Исаак Шуриц (более известен под именем Александр) родился в Биробиджане. Работал учителем рисования и черчения в школе-интернате. С 1964-го по 1969 год учился в Московском высшем художественно-промышленном училище (факультет промышленных искусств).





В 1969 году приехал в Новосибирск по распределению, работал в специальном художественно-конструкторском бюро и НИИКЭ, был иллюстратором детской литературы в Западно-Сибирском книжном издательстве.







Шуриц ездил в творческие поездки на Кубу, в Великобританию, Голландию по приглашению фонда «Гуманитас». Участвовал в организации в Роттердаме выставки «Европейские небеса», в бельгийском проекте выставок «Неизвестная Россия», во французском проекте «Послание из России».







Работы художника есть в музеях Новосибирска и Биробиджана, а также в частных собраниях в Англии, Японии, США







В 2003 году Исаак Шуриц был награжден серебряной медалью Академии художеств за произведения, представленные на межрегиональной художественной выставке «Моя Сибирь».







Работы художника есть в Новосибирском художественном музее, Новосибирском краеведческом музее, художественных музеях и галереях Биробиджана, Новокузнецка, Владивостока, а также в частных собраниях в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Израиле, Италии, России, США, Франции, Южной Корее, Японии, странах СНГ.







На личной странице художника в соцсети Facebook уже появились десятки соболезнований от его знакомых.

