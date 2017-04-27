Земфира, пейджер, тамагочи: новосибирцы показали вещи из 90-х, которые хранят до сих пор
На этой неделе новосибирцы завалили соцсети фотографиями своих первых телефонов, откликнувшись на новый флешмоб #мойпервыймобильник. НГС.НОВОСТИ пошли дальше и попросили прислать в редакцию фото не только телефонов, но и других гаджетов и занятных вещей из 90-х, которые до сих пор хранятся в квартирах горожан.
Новосибирец по имени Вячеслав Суров прислал целую серию снимков раритетных предметов. Вот они:
Другой читатель поделился с НГС фотографией своего первого мобильного. «Покупался в декабре 1997 год. В офисе "Билайн" на Добролюбова», — написал его владелец.
Кроме того, один из наших читателей сбросил ссылку на свой «Инстаграм» — а там фото раритетнейшего дедушкиного калькулятора.
Кстати, в прошлом году НГС.НОВОСТИ провели небольшой эксперимент: вооружившись видео- и аудиокассетами, а также пейджером и дискетой, наши корреспонденты попросили молодых новосибирцев предположить — что это такое и как этим пользоваться? Результаты оказались довольно неожиданными.
Если у вас тоже остались старые вещи из 90-х — от тамагочи до видика, вы по-прежнему можете рассказать нам об этом. Присылайте на news@ngs.ru или в мессенджер WhatsApp на номер +7 923-157-00-00 ваши фотографии с этими и другими крутыми штуками из 1990-х, и мы опубликуем их в нашей подборке.
НГС.НОВОСТИ
Фото Вячеслава Сурова (1–8), читателя НГС (9), instagram.com/butrina85 (10)