Земфира, пейджер, тамагочи: новосибирцы показали вещи из 90-х, которые хранят до сих пор

Пейджер Pulsar оператора «Топаз-Алмаз»



На этой неделе новосибирцы завалили соцсети фотографиями своих первых телефонов, откликнувшись на новый флешмоб #мойпервыймобильник. НГС.НОВОСТИ пошли дальше и попросили прислать в редакцию фото не только телефонов, но и других гаджетов и занятных вещей из 90-х, которые до сих пор хранятся в квартирах горожан.







Новосибирец по имени Вячеслав Суров прислал целую серию снимков раритетных предметов. Вот они:





«Серверная» материнская плата для процессора Intel Pentium 100 (P54C)







Дискеты 5,25 дюйма максимальной емкости 1,2 мегабайта, дискеты 3,5 дюйма емкостью 1,44 мегабайта







Жесткий диск Fujitsu емкостью 2 гигабайта, куплен в 1998 году







Программируемый калькулятор Citizen, Вячеслав Суров использовал во время учебы в НГТУ в конце 1990-х







Одна из первых SD-карт версии 1.0, емкостью 16 мегабайт, сейчас туда поместится 1 фотоснимок







Пиратский диск легендарной игры Quake, сохранился чек — он стоил 50 000 неденомининированных рублей







Первый альбом Земфиры. Лицензионный!







Другой читатель поделился с НГС фотографией своего первого мобильного. «Покупался в декабре 1997 год. В офисе "Билайн" на Добролюбова», — написал его владелец.





Первый мобильник читателя НГС. Цену он, к сожалению, уже не помнит





Кроме того, один из наших читателей сбросил ссылку на свой «Инстаграм» — а там фото раритетнейшего дедушкиного калькулятора.

Этим вещам сносу нет! Дедушкин калькулятор верно служит #ссср #калькулятор #качество #качествоссср Публикация от Виктория Бутрина (@butrina85) Май 23 2016 в 7:49 PDT

Кстати, в прошлом году НГС.НОВОСТИ провели небольшой эксперимент: вооружившись видео- и аудиокассетами, а также пейджером и дискетой, наши корреспонденты попросили молодых новосибирцев предположить — что это такое и как этим пользоваться? Результаты оказались довольно неожиданными.







Если у вас тоже остались старые вещи из 90-х — от тамагочи до видика, вы по-прежнему можете рассказать нам об этом. Присылайте на news@ngs.ru или в мессенджер WhatsApp на номер +7 923-157-00-00 ваши фотографии с этими и другими крутыми штуками из 1990-х, и мы опубликуем их в нашей подборке.