Земфира, пейджер, тамагочи: новосибирцы показали вещи из 90-х, которые хранят до сих пор

Пейджер Pulsar оператора «Топаз-Алмаз»
Пейджер Pulsar оператора «Топаз-Алмаз»

На этой неделе новосибирцы завалили соцсети фотографиями своих первых телефонов, откликнувшись на новый флешмоб #мойпервыймобильник. НГС.НОВОСТИ пошли дальше и попросили прислать в редакцию фото не только телефонов, но и других гаджетов и занятных вещей из 90-х, которые до сих пор хранятся в квартирах горожан.


Новосибирец по имени Вячеслав Суров прислал целую серию снимков раритетных предметов. Вот они:


«Серверная» материнская плата для процессора Intel Pentium 100 (P54C)
«Серверная» материнская плата для процессора Intel Pentium 100 (P54C)


Дискеты 5,25 дюйма максимальной емкости 1,2 мегабайта, дискеты 3,5 дюйма емкостью 1,44 мегабайта
Дискеты 5,25 дюйма максимальной емкости 1,2 мегабайта, дискеты 3,5 дюйма емкостью 1,44 мегабайта


Жесткий диск Fujitsu емкостью 2 гигабайта, куплен в 1998 году
Жесткий диск Fujitsu емкостью 2 гигабайта, куплен в 1998 году


Программируемый калькулятор Citizen, Вячеслав Суров использовал во время учебы в НГТУ в конце 1990-х
Программируемый калькулятор Citizen, Вячеслав Суров использовал во время учебы в НГТУ в конце 1990-х


Одна из первых SD-карт версии 1.0, емкостью 16 мегабайт, сейчас туда поместится 1 фотоснимок
Одна из первых SD-карт версии 1.0, емкостью 16 мегабайт, сейчас туда поместится 1 фотоснимок


Пиратский диск легендарной игры Quake, сохранился чек — он стоил 50 000 неденомининированных рублей
Пиратский диск легендарной игры Quake, сохранился чек — он стоил 50 000 неденомининированных рублей


Первый альбом Земфиры. Лицензионный!
Первый альбом Земфиры. Лицензионный!


Другой читатель поделился с НГС фотографией своего первого мобильного. «Покупался в декабре 1997 год. В офисе "Билайн" на Добролюбова», — написал его владелец.


Первый мобильник читателя НГС. Цену он, к сожалению, уже не помнит
Первый мобильник читателя НГС. Цену он, к сожалению, уже не помнит


Кроме того, один из наших читателей сбросил ссылку на свой «Инстаграм» — а там фото раритетнейшего дедушкиного калькулятора.

Кстати, в прошлом году НГС.НОВОСТИ провели небольшой эксперимент: вооружившись видео- и аудиокассетами, а также пейджером и дискетой, наши корреспонденты попросили молодых новосибирцев предположить — что это такое и как этим пользоваться? Результаты оказались довольно неожиданными


Если у вас тоже остались старые вещи из 90-х — от тамагочи до видика, вы по-прежнему можете рассказать нам об этом. Присылайте на news@ngs.ru или в мессенджер WhatsApp на номер +7 923-157-00-00 ваши фотографии с этими и другими крутыми штуками из 1990-х, и мы опубликуем их в нашей подборке.

НГС.НОВОСТИ
Фото Вячеслава Сурова (1–8), читателя НГС (9), instagram.com/butrina85 (10)

Прочтений: 427
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено