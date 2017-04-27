Новосибирцы спасли лайку с поломанными лапами от хозяина с ружьем


На базе реабилитации спасенную собаку назвали Кучумом
На базе реабилитации спасенную собаку назвали Кучумом

Новосибирские зоозащитники спасли годовалую лайку с покалеченными лапами, которую хозяин собирался застрелить.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ участница общественного движения «Права животных» Анна Массольд, на прошлой неделе одна из волонтеров поехала к своим родителям в Барнаул и увидела у соседей трех лаек, которых хозяин использует для охоты.


Сосед пояснил девушке, что собирается застрелить молодого кобеля, потому что из-за тяжелой травмы лап он уже «не котируется как охотник», передает слова мужчины Анна Массольд.


По данным зоозащитников, собака вывихнула обе задние лапы и повредила связки, когда хозяин решил, что ей пора размяться перед охотой и погнал ее на поводке бежать за машиной. Меньше чем через километр молодые неокрепшие суставы собаки не выдержали. Как пояснила Анна Массольд, об этом приехавшему в Барнаул волонтеру рассказал сам сосед. По ее словам, хозяин свозил лайку в ветеринарную клинику. 


Но когда врачи сказали ему, что операция будет достаточно дорого стоить, мужчина решил избавиться от собаки.


Волонтер уговорила охотника отдать ей покалеченного пса и 20 апреля на машине привезла его в Новосибирск. Врач клиники «Ветлекарь» Олег Тетерин прооперировал собаке вывихнутую лапу и установил на нее титановые фиксаторы. Операция обошлась в 15 тыс. руб., пояснила представитель общественного движения «Права животных». Сейчас собака живет на базе реабилитации. По словам волонтеров, пес чувствует себя хорошо и уже наступает на прооперированную лапу, хотя все еще продолжает хромать. А зоозащитники пытаются собрать деньги, чтобы отдать долг ветклинике и заплатить за удаление фиксаторов и операцию на второй, правой, лапе. На операционный стол собаке предстоит лечь через 3 недели. 


Новосибирские зоозащитники достаточно часто спасают покалеченных животных с тяжелой судьбой. Например, в начале года НГС.НОВОСТИ писали о том, как волонтеры забрали со стройки в Мошково кошку с разрубленными лапами и хвостом.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/animalliberty

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