Приставы продали Toyota Camry виновника ДТП ради выплат жертве аварии

Судебные приставы Новосибирской области добились выплаты 100 тыс. руб. пострадавшей в аварии



Судебные приставы Новосибирской области добились выплаты 100 тыс. руб. жертве ДТП, продав машину виновника аварии.







По информации управления ФССП по НСО, должник — 27-летний мужчина, которого суд обязал выплатить компенсацию за моральный вред жительнице Каргатского района. Как уточнили в ведомстве, он сел пьяным за руль и сбил девушку на пешеходном переходе. В результате она получила серьезные травмы и перенесла несколько операций.







Суд признал водителя виновником аварии и приговорил к 3 годам лишения свободы условно и 3 годам лишения права управлять автомобилем. Также виновника ДТП обязали выплатить компенсацию пострадавшей девушке в размере 100 тыс. руб.







Судебные приставы узнали, что у должника есть автомобиль Toyota Camry 2006 года, и наложили арест на автомобиль, чтобы в течение 10 дней должник выплатил компенсацию. «Однако неплательщик в течение 10 дней после ареста имущества не оплатил долг, и судебный пристав изъял его автомобиль и передал на реализацию», — рассказали в УФССП. В итоге деньги от продажи машины — сумму более 100 тыс. руб. — приставы передали пострадавшей в аварии.







Конфискация автомобиля — популярный метод борьбы с должниками у приставов. Недавно таким способом они заставили выплатить виновницу ДТП компенсацию в размере 126 тыс. руб.