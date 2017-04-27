Приставы продали Toyota Camry виновника ДТП ради выплат жертве аварии
Судебные приставы Новосибирской области добились выплаты 100 тыс. руб. жертве ДТП, продав машину виновника аварии.
По информации управления ФССП по НСО, должник — 27-летний мужчина, которого суд обязал выплатить компенсацию за моральный вред жительнице Каргатского района. Как уточнили в ведомстве, он сел пьяным за руль и сбил девушку на пешеходном переходе. В результате она получила серьезные травмы и перенесла несколько операций.
Суд признал водителя виновником аварии и приговорил к 3 годам лишения свободы условно и 3 годам лишения права управлять автомобилем. Также виновника ДТП обязали выплатить компенсацию пострадавшей девушке в размере 100 тыс. руб.
Судебные приставы узнали, что у должника есть автомобиль Toyota Camry 2006 года, и наложили арест на автомобиль, чтобы в течение 10 дней должник выплатил компенсацию. «Однако неплательщик в течение 10 дней после ареста имущества не оплатил долг, и судебный пристав изъял его автомобиль и передал на реализацию», — рассказали в УФССП. В итоге деньги от продажи машины — сумму более 100 тыс. руб. — приставы передали пострадавшей в аварии.
Конфискация автомобиля — популярный метод борьбы с должниками у приставов. Недавно таким способом они заставили выплатить виновницу ДТП компенсацию в размере 126 тыс. руб.
Анна Богданова
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)