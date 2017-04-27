Грязная вода с тающего снегоотвала хлынула в Обь

Поток воды со снегоотвала

Рядом с ул. Большая в Ленинском районе Новосибирска со снегоотвала в Обь полилась грязная вода.





В редакцию НГС.НОВОСТИ обратились жители Затона, которые сняли на видео происходящее на снегоотвале — он расположен на большом поле между поворотом с ул. Большой на Затон и остановкой общественного транспорта «Поселок».







«Они (дорожники, занимавшиеся зимой уборкой снега. — Е.Г.) вместе со снегом туда везут всю помойку, весь мусор, потому что там вонища ужасная, а дома буквально в 20 метрах. У нас уже не первый год снегоотвал», — рассказала НГС.НОВОСТИ автор видео Елена Баюк, отметив, что грязная вода в Обь стекала постоянно в последние годы.









Председатель ТОСа «Затон» Ольга Волкова рассказала, что снег свозят в это место каждую зиму начиная с 2015 года. «Раньше там просто была свалка. Сейчас со всего города к нам сюда привозят снег. Нам говорят, что мы находимся в однопроцентном паводке, нам строиться не разрешают, дома узаконивать, а снегоотвал разрешают располагать вблизи жилых домов — там очень близко все это расположено. Люди периодически в зимний период жалуются, что там громко — машины работают круглосуточно», — пояснила Ольга Волкова.







Кроме того, в начале недели Волкова заметила, что топит дорогу, которая ведет в Затон. «Соответственно, вода может пойти только с одного места — со снегоотвала», — добавила Волкова и сказала, что вызвала представителей администрации. После этого воду отвели, но она стоит вдоль дороги.







«Такой ситуации у нас раньше не было, чтобы вода на дорогу поступала», — сказала председатель ТОС.







Жители неоднократно обращались в различные инстанции, в феврале они получили ответ от администрации района, в котором было сказано, что территория снегоотвала «была официально передана на использование обслуживающей организации». Название организации в документе, который есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ, не упоминалось.







«Также администрацией Ленинского района города Новосибирска от данной обслуживающей организации получено гарантийное письмо о запланированном участии в противопаводковых мероприятиях», — отмечали власти в своем ответе.







В отделе благоустройства Ленинского района корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что не знакомы с ситуацией, которая сейчас происходит в районе снегоотвала. Редакция НГС.НОВОСТИ также направила в пресс-центр мэрии запрос о ситуации в Затоне.





В начале апреля НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как власти наказали хозяина незаконного снегоотвала на территории завода ЖБИ, затопившего дачные дома на ул. Твардовского.