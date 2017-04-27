Продажа несуществующих милых щенков довела сибирячку до суда

Всего женщине удалось собрать с потенциальных покупателей 120 тыс. руб.

В Новосибирске начинается суд над 41-летней женщиной, которая продавала в интернете несуществующих щенков декоративной породы.







Как установили следователи, в 2015 году жительница Новосибирска разместила объявление о продаже щенков померанского шпица, и к ней начали обращаться потенциальные покупатели из разных регионов России.







«В телефонном разговоре, а также в СМС-переписке оговаривалась стоимость и условия приобретения щенков, после чего женщина предлагала покупателям оплатить покупку банковским переводом, обещая доставить оплаченного щенка по указанному адресу. Введенные в заблуждение граждане переводили деньги, однако щенков не получали», — описали ситуацию в ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что всего с ноября 2015 года по август 2016 года женщине удалось обмануть покупателей 9 раз на общую сумму 120 тыс. руб.







После того как преступления вскрылись, следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Сейчас его расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, сообщили в областной полиции.





Отметим, на сайте do.ngs.ru стоимость щенков померанского шпица варьируется в диапазоне от 16 тыс. до 35 тыс. руб.





Новосибирские мошенники все активнее осваивают новые схемы незаконного заработка. Особо изобретательные используют для этого объявления о скупке банковских карт. А в Октябрьском районе мошенники раздают листовки от имени УК «Сибирская» — они пишут, что компания банкрот, и просят перечислять деньги на посторонний лицевой счет.