Продажа несуществующих милых щенков довела сибирячку до суда

Всего женщине удалось собрать с потенциальных покупателей 120 тыс. руб.
Всего женщине удалось собрать с потенциальных покупателей 120 тыс. руб.

В Новосибирске начинается суд над 41-летней женщиной, которая продавала в интернете несуществующих щенков декоративной породы.


Как установили следователи, в 2015 году жительница Новосибирска разместила объявление о продаже щенков померанского шпица, и к ней начали обращаться потенциальные покупатели из разных регионов России.


«В телефонном разговоре, а также в СМС-переписке оговаривалась стоимость и условия приобретения щенков, после чего женщина предлагала покупателям оплатить покупку банковским переводом, обещая доставить оплаченного щенка по указанному адресу. Введенные в заблуждение граждане переводили деньги, однако щенков не получали», — описали ситуацию в ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что всего с ноября 2015 года по август 2016 года женщине удалось обмануть покупателей 9 раз на общую сумму 120 тыс. руб.


После того как преступления вскрылись, следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Сейчас его расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, сообщили в областной полиции.


Отметим, на сайте do.ngs.ru стоимость щенков померанского шпица варьируется в диапазоне от 16 тыс. до 35 тыс. руб.


Новосибирские мошенники все активнее осваивают новые схемы незаконного заработка. Особо изобретательные используют для этого объявления о скупке банковских карт. А в Октябрьском районе мошенники раздают листовки от имени УК «Сибирская» — они пишут, что компания банкрот, и просят перечислять деньги на посторонний лицевой счет.

Ольга Хмелевская
Фото Toloubaev (Essentials/iStock)

Прочтений: 7283
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено