Новосибирский продюсер получил награду Нью-Йоркского фестиваля фильмов

Ирек Ибатулин
Ирек Ибатулин

Новосибирский кинопродюсер, выпускник НГУ Ирек Ибатулин и его группа Irek.Pro получили серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто».


Награждение победителей фестиваля New York Festivals World's Best TV & Films проходило 25 апреля в Лас-Вегасе. Об этом Ирек Ибатулин сообщил в своем аккаунте в Instagram. 


Кинопродюсер и его команда были удостоены серебряной медали за 9-минутный фильм о проекте компании «МегаФон» о социальной адаптации слабовидящих детей в регионах «Услышать просто».


«До этого ни я, ни моя команда никогда не общались с детьми, которые не могут видеть мир таким, каким видим его мы. Чем больше мы погружались в съемки фильма, тем больше узнавали о слепых детях — чем они живут, чем увлекаются, что любят, о чем переживают», — цитирует Ирека Ибатулина пресс-служба сотового оператора.


Серебряная медаль New York Festivals World's Best TV & Films
Серебряная медаль New York Festivals World's Best TV & Films


Изначально фильм вышел на русском языке, но специально для фестиваля в США Irek.Pro сделали адаптированную версию с переводом на английский язык, рассказали в пресс-службе «МегаФона».


Участниками проекта «Услышать просто» по созданию аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей стали более 500 школьников Алтайского края и Омской области. Из них выбрали 20 лучших чтецов, которые записали произведения местных авторов и поэтов. Было изготовлено 1000 дисков с аудиокнигой, их передали в коррекционные школы и интернаты страны.



Новосибирцы часто получают награды за свое творчество: недавно новосибирские театры стали лауреатами премии «Золотая маска».

Ксения Евдокимова
Фото и видео предоставлены пресс-службой «МегаФона»

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