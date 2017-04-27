Водитель отвлекся на неуловимого зеленого попугая и устроил ДТП на ОбьГЭСе

Утром 27 апреля большой зеленый попугай спровоцировал ДТП в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС.





Машины получили незначительные повреждения

Авария произошла в 7:25 возле зеленой зоны на проезде от ул. Молодости до дамбы ГЭС.





«Toyota Vista и Nissan Bluebird двигались в плотном потоке в правом ряду. В это время в кустах отец с сыном ловили большого зеленого попугая. Водитель "Тойоты" отвлекся на эту картину и догнал "Ниссан"», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По их данным, машины получили незначительные повреждения.







Водитель «Тойоты» пояснил аваркому, что попугай очень громко кричал и поэтому не мог не привлечь его внимание. Сфотографировать пернатого виновника ДТП так и не удалось — он оказался слишком резвым, и аварком не смог поймать его в кадр, пояснили в «Автоспасе».





Фото с места ДТП





Далеко не все ДТП с животными заканчиваются настолько благополучно. Например, в августе 2015 года водитель из Новосибирска погиб на Алтае, въехав на «Субару Легаси» в лошадь, которая выбежала на проезжую часть.

