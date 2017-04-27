Таможня уберегла новосибирцев от поддельных наклеек на «айфоны» и конфет «Ласточка»

Контрафактная кепка Columbia



С начала года сотрудники новосибирской таможни не дали ввезти в город сотни поддельных кепок Columbia и наклеек на iPhоne.





«Контрафактная одежда, игрушки, часы, конфеты, аксессуары и запчасти для автомобилей, оправы для очков — почти 16 тыс. единиц поддельных товаров выявила Новосибирская таможня с начала нынешнего года. Еще несколько сотен подозрительных изделий ждут результатов экспертизы и заявлений от правообладателей о защите своих прав», — рассказали в пресс-службе таможни.







В Новосибирск упорно пытались провезти поддельные товары с маркировками Reebok, Nike, Adidas, Lacoste, Gucci, Armani, Hugo Boss, Diesel, Louis Vuitton, Columbia, Bosco. В том числе завозят и контрафакт российских брендов «Маша и Медведь», конфет «Буревестник» и «Ласточка».







Завозят и контрафакт российских конфет «Буревестник» и «Ласточка»







Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается в миллионы рублей. Например, авиапассажир, прибывший в Новосибирск из Китая, привез с собой 571 наклейку для телефонов iPhоne 5/5S. Однако сотрудники таможни засомневались, что продукция сделана компанией Apple.







«Сомнения подтвердила экспертиза и ответное письмо правообладателя, которому были направлены фотографии подозрительного товара. Ущерб, причиненный действиями по незаконному использованию своего товарного знака, в том случае, если бы данные изделия поступили в продажу, компания "Эппл Инк" оценила в 1 млн 193 тыс. руб.», — рассказали в таможне.







Наклейки для телефонов iPhоne 5/5S







Таможня возбудила административные дела в отношении нарушителей закона по незаконному использованию товарного знака и нарушению авторских и смежных прав (ст. 14.10, 7.12 КоАП РФ). Импортеры заплатили штрафы и лишились контрафактного товара.







Кроме контрафактной одежды и аксессуаров в Новосибирской области обнаруживается и контрафактный алкоголь — полицейские и сотрудники Росалкогольрегулирования изъяли в Новосибирской области 964 тыс. литров такого алкоголя.

