Таможня уберегла новосибирцев от поддельных наклеек на «айфоны» и конфет «Ласточка»

Контрафактная кепка Columbia 
Контрафактная кепка Columbia 

С начала года сотрудники новосибирской таможни не дали ввезти в город сотни поддельных кепок Columbia и наклеек на iPhоne.


«Контрафактная одежда, игрушки, часы, конфеты, аксессуары и запчасти для автомобилей, оправы для очков — почти 16 тыс. единиц поддельных товаров выявила Новосибирская таможня с начала нынешнего года. Еще несколько сотен подозрительных изделий ждут результатов экспертизы и заявлений от правообладателей о защите своих прав», — рассказали в пресс-службе таможни.


В Новосибирск упорно пытались провезти поддельные товары с маркировками Reebok, Nike, Adidas, Lacoste, Gucci, Armani, Hugo Boss, Diesel, Louis Vuitton, Columbia, Bosco. В том числе завозят и контрафакт российских брендов «Маша и Медведь», конфет «Буревестник» и «Ласточка».


Завозят и контрафакт российских конфет «Буревестник» и «Ласточка»
Завозят и контрафакт российских конфет «Буревестник» и «Ласточка»


Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается в миллионы рублей. Например, авиапассажир, прибывший в Новосибирск из Китая, привез с собой 571 наклейку для телефонов iPhоne 5/5S. Однако сотрудники таможни засомневались, что продукция сделана компанией Apple.


«Сомнения подтвердила экспертиза и ответное письмо правообладателя, которому были направлены фотографии подозрительного товара. Ущерб, причиненный действиями по незаконному использованию своего товарного знака, в том случае, если бы данные изделия поступили в продажу, компания "Эппл Инк" оценила в 1 млн 193 тыс. руб.», — рассказали в таможне.


Наклейки для телефонов iPhоne 5/5S
Наклейки для телефонов iPhоne 5/5S


Таможня возбудила административные дела в отношении нарушителей закона по незаконному использованию товарного знака и нарушению авторских и смежных прав (ст. 14.10, 7.12 КоАП РФ). Импортеры заплатили штрафы и лишились контрафактного товара.


Кроме контрафактной одежды и аксессуаров в Новосибирской области обнаруживается и контрафактный алкоголь — полицейские и сотрудники Росалкогольрегулирования изъяли в Новосибирской области 964 тыс. литров такого алкоголя.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлены пресс-службой Новосибирской таможни

Прочтений: 5162
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено