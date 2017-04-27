Маленькая велосипедистка попала под машину во дворе Ленинского района

Место аварии





Вечером 26 апреля в Ленинском районе Новосибирска автомобиль «КИА Спортейдж» сбил 11-летнюю велосипедистку.





ДТП случилось на внутриквартальном проезде возле дома по адресу ул. 9-й Гвардейской дивизии, сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





«По словам водителя, он двигался по дворовой территории вдоль дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской дивизии со скоростью около 10–15 км/ч. Неожиданно слева по ходу движения из-за припаркованного автомобиля выехала девочка на велосипеде. Водитель затормозил, однако наезда избежать не удалось», — добавили в группе пропаганды





11-летняя велосипедистка повредила несколько зубов, отметили в автоинспекции.





Место аварии





На этой неделе это уже не первая авария, в которой пострадал ребенок, — 24 апреля в Новосибирске девятилетний мальчик перебегал проезжую часть и попал под колеса «Тойоты Чайзер».