Маленькая велосипедистка попала под машину во дворе Ленинского района

Место аварии
Место аварии


Вечером 26 апреля в Ленинском районе Новосибирска автомобиль «КИА Спортейдж» сбил 11-летнюю велосипедистку.


ДТП случилось на внутриквартальном проезде возле дома по адресу ул. 9-й Гвардейской дивизии, сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


«По словам водителя, он двигался по дворовой территории вдоль дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской дивизии со скоростью около 10–15 км/ч. Неожиданно слева по ходу движения из-за припаркованного автомобиля выехала девочка на велосипеде. Водитель затормозил, однако наезда избежать не удалось», — добавили в группе пропаганды


11-летняя велосипедистка повредила несколько зубов, отметили в автоинспекции.


Место аварии
Место аварии


На этой неделе это уже не первая авария, в которой пострадал ребенок, — 24 апреля в Новосибирске девятилетний мальчик перебегал проезжую часть и попал под колеса «Тойоты Чайзер».

Елена Громкова
Фото группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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