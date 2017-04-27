В Академгородке заработал новый суперкомпьютер

Новый вычислительный кластер





Вчера, 26 апреля, в новосибирском Академгородке в Центре коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН» заработала новая система — вычислительный кластер.







«Оно (открытие кластера. — НГС.НОВОСТИ) даёт нам огромные конкурентные преимущества в деле моделирования самых разных процессов и явлений — от плановой работы в сфере сельского хозяйства, управления муниципалитетами, агломерационного строительства, экологии до прогнозирования чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катаклизмов», — передает слова губернатора пресс-служба губернатора и правительства.





Губернатор напомнил, что все новые точки роста в рамках программы реиндустриализации новосибирской экономики основаны на наукоёмких технологиях, а в их развитии не обойтись без нового суперкомпьютерного центра.







Он также отметил, что работа центра будет востребована и в управленческих решениях, для власти это важная точка взаимодействия с наукой, и правительство Новосибирской области продолжит поддерживать техническое совершенствование вычислительного центра.







В 2016 году Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) выделило субсидию в сумме 60 млн руб. для модернизации ЦКП ССКЦ. Эти деньги пошли на новый кластер НКС-1П с производительностью 81 Терафлоп в секунду, что позволило радикально увеличить суммарную вычислительную мощность ЦКП.







«После введения в эксплуатацию новой суперкомпьютерной кластерной системы НКС-1П общие вычислительные ресурсы ЦКП ССКЦ СО РАН увеличились почти в два раза — на 71 %, до уровня почти 197 ТФлопс. В результате на базе МСЦ РАН и ЦКП ССКЦ СО РАН создан территориально распределённый суперкомпьютерный комплекс, суммарная пиковая производительность которого составляет 1,04 ПФлопс», — передает пресс-служба.







Теперь вычислительные ресурсы центра увеличились в два раза





Увеличение вычислительной мощности центра позволит решать задачи в области математического моделирования свойств наноматериалов, развития нанотехнологий, моделирования в физике, химии, биологии, геофизике, астрофизике, наноэлектронике, поможет создавать трёхмерные модели Земли, атмосферы, синтеза веществ в фармакологии, позволит моделирование физики атмосферы и океана и др.





Первый вычислительный кластер в Академгородке начал работать в апреле 2009 года.