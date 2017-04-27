Конфликт между покупателем и охранником в «Спортмастере» заинтересовал следователей


Следователи начали проверку после конфликта в «Спортмастере»
Следователи начали проверку после конфликта в «Спортмастере»

Следователи начали проверку после конфликта между покупателем и охранником в «Спортмастере».


Следователи заинтересовались конфликтом после мониторинга новостных телевизионных программ.


Их внимание привлекла информация о том, что в одном из спортивных магазинов Новосибирска охранник заподозрил покупателя в хищении, а затем увел в подсобку. Там он потребовал показать сумку, но молодой человек отказался, отметив, что это могут делать только правоохранители. Охранник выпустил покупателя не сразу, сначала оскорблял, а после ударил в лицо и сжал шею. После этого молодой человек вырвался и ушел из магазина.


«В ходе уточнения следственным управлением размещенных в средстве массовой информации сведений установлено, что происшествие произошло 25 апреля 2017 года в магазине "Спортмастер" торгового центра "МЕГА", расположенного на ул. Ватутина, д. 107 города Новосибирска. Также получены сведения, что возраст пострадавшего составляет 17 лет», — отметили в следственном управлении СК РФ по НСО.


Сейчас следователи начали процессуальную проверку.


Ранее НГС писал о произошедшем — 17-летний покупатель Александр рассказывал о ситуации.


«Я зашел в "Спортмастер" выбрать куртки, померил несколько, прошел в отдел с кроссовками, а потом направился на выход. У меня был с собой портфель маленький, под формат А4, в нем было несколько тетрадей и папок с листами. Я направился на выход, и у меня запищала рамка, ко мне подбежал вроде как охранник в кожаной куртке, на нем не было бейджика. Он предложил мне заново пройти через рамку. Я прошел и опять запищал. Потом прошел без сумки — не запищал», — рассказал молодой человек.


По словам Александра, мужчина без бейджика попросил его показать содержимое сумки. На это подросток ответил, что охранник не имеет права его досматривать, и предложил показать содержимое сумки, держа ее в своих руках.


«Я говорю: вызывайте полицию, если вам что-то не нравится. Он вызвал полицию и повел меня в подсобку. Я там посидел минут 5, больше ждать не стал, и они не могли ограничивать мою свободу. Я попытался выйти, но он встал на проходе», — описал Александр действия сотрудников магазина.


Через некоторое время в подсобку пришел еще один сотрудник магазина, между мужчинами случилась словесная перепалка, и Александр начал снимать происходящее на телефон. По словам молодого человека, сотрудник магазина выбил из его рук телефон (это запечатлено в конце ролика. — НГС.НОВОСТИ), потом дал подзатыльник и сразу же взял за шею в области кадыка и прижал к стене. Другие сотрудники посоветовали коллеге «заканчивать», после чего мужчина начал выгонять Александра из подсобки.


В магазине «Спортмастер» корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что проводят служебную проверку этого инцидента.

Елена Громкова
Фото Максима Слуцкого (РИА Новости)

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