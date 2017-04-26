Новосибирцы обнаружили в Академгородке любимые цветы Тургенева

Жительница Новосибирска обнаружила в Академгородке первые цветущие нарциссы.





Нарциссы зацвели на клумбе на ул. Российской





Первые цветущие нарциссы горожане обнаружили на клумбе на ул. Российской и сфотографировали их.







Нарцисс — невысокое луковичное растение из семейства амариллисовых. Цветки у нарцисса имеют сильный дурманяще-сладкий запах. Нарцисс распространен в Европе, некоторые виды растут в Азии. Нарцисс был одним из любимых цветов писателя Ивана Тургенева.







С приходом весны новосибирцев все больше радуют красивые цветы: в ботаническом саду расцвели мускари и проснулись пчелы, а на Затулинке жители заметили цветущие сциллы.

