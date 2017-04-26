Новосибирцы обнаружили в Академгородке любимые цветы Тургенева

Жительница Новосибирска обнаружила в Академгородке первые цветущие нарциссы.


Нарциссы зацвели на клумбе на ул. Российской
Нарциссы зацвели на клумбе на ул. Российской


Первые цветущие нарциссы горожане обнаружили на клумбе на ул. Российской и сфотографировали их.


Нарцисс — невысокое луковичное растение из семейства амариллисовых. Цветки у нарцисса имеют сильный дурманяще-сладкий запах. Нарцисс распространен в Европе, некоторые виды растут в Азии. Нарцисс был одним из любимых цветов писателя Ивана Тургенева.


С приходом весны новосибирцев все больше радуют красивые цветы: в ботаническом саду расцвели мускари и проснулись пчелы, а на Затулинке жители заметили цветущие сциллы.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Наумцевой

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