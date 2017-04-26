Новосибирцы обнаружили в Академгородке любимые цветы Тургенева
Жительница Новосибирска обнаружила в Академгородке первые цветущие нарциссы.
Первые цветущие нарциссы горожане обнаружили на клумбе на ул. Российской и сфотографировали их.
Нарцисс — невысокое луковичное растение из семейства амариллисовых. Цветки у нарцисса имеют сильный дурманяще-сладкий запах. Нарцисс распространен в Европе, некоторые виды растут в Азии. Нарцисс был одним из любимых цветов писателя Ивана Тургенева.
С приходом весны новосибирцев все больше радуют красивые цветы: в ботаническом саду расцвели мускари и проснулись пчелы, а на Затулинке жители заметили цветущие сциллы.
Ксения Евдокимова
Фото Анны Наумцевой
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