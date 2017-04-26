Власти возьмутся за масштабный ремонт тротуаров

По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют не только проезжую часть, но и сделают тротуары, светофоры, островки безопасности
По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют не только проезжую часть, но и сделают тротуары, светофоры, островки безопасности

Новосибирские власти намерены масштабно отремонтировать тротуары впервые за несколько лет.


«Надо признать, что мы в последние годы тротуарам не уделяли достаточно внимания из-за скудности бюджетных средств. Мы старались направить и сконцентрировать основные средства именно на проезжие части и проводили ремонт. Впервые за последние годы мы получаем возможность ремонтировать тротуары, восстанавливать их в необходимом объеме, по ширине, чтобы можно было проходить, чтобы там не ломали ноги, не выворачивали ступни», — рассказал 26 апреля Анатолий Локоть в программе «Мэр отвечает» на радио «Городская волна».


Мэр пояснил, что благодаря выделенным средствам по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонт дорог будет вестись комплексно: сделают проезжую часть, тротуары, светофоры, островки безопасности.


Проблемы с обустройством тротуаров возникают и из-за устройства парковок, такая ситуация сложилась на ул. Фадеева. «Некоторые предприниматели очень предприимчивые разбили частные стоянки, на которых находятся автомобили живущих в домах. Но тротуарную площадь они заняли. Есть эта проблема, не так просто и быстро это решается», — сказал мэр.


Из-за отсутствия тротуаров пешеходам приходится идти по проезжей части, иногда это приводит к авариям — недавно в Заельцовском районе «Фольксваген» сбил двух девушек, которые шли по краю дороги.

Ксения Евдокимова
Фото Анни Золотовой

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