«Ленд Крузер» разнес половину «Лады» на Бердском шоссе

Разбитая «Лада»
Разбитая «Лада»

Водитель «Тойоты Ленд Крузер Прадо» не успел затормозить на Бердском шоссе в Новосибирске и врезался в «Ладу» — у легковушки разворотило всю заднюю часть.


Авария произошла около 19:00 на Бердском шоссе. «TLC Prado и ВАЗ-2109 двигались со стороны Матвеевки в сторону Нижней Ельцовки. "Девятка" остановилась в месте для разворота. В это время позади нее в среднем ряду двигался "Прадик". Он на скорости перестроился в левый ряд, не успел среагировать и жестко ударил "Девятку"», — описали аварию представители мобильного приложения «Автоспас».


Место аварии
Место аварии


От удара «Лада» вылетела на встречную полосу. Судя по фотографиям с места ДТП, у машины буквально разворотило заднюю часть.


«Тойота Ленд Крузер Прадо» не успела затормозить и врезалась в «Ладу»
«Тойота Ленд Крузер Прадо» не успела затормозить и врезалась в «Ладу»


По данным «Автоспаса», в аварии пострадал пассажир «Лады», сидевший на заднем сидении, — у мужчины сильно опухли колени и его увезли врачи «скорой помощи».


Внедорожник тоже пострадал в столкновении с «Ладой»
Внедорожник тоже пострадал в столкновении с «Ладой»


Водители не всегда успевают затормозить перед собиравшимися повернуть машинами: недавно маршрутка врезалась в разворачивающуюся «Тойоту Камри» на Вокзальной магистрали.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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