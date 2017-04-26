ФБК нашел лишнюю квартиру у первого зама Городецкого

Вице-губернатор Юрий Петухов объяснил, почему его квартира не попала в декларацию за 2015 год, но попадет в декларацию за 2016 год

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил незадекларированную квартиру у новосибирского вице-губернатора Юрия Петухова.





«Нам прислали список проживающих на обкомовских дачах, где мы обнаружили квартиру Петухова Юрия Федоровича площадью 140 кв. м. Сравнили данную квартиру с его декларацией за 2015 год, в которой она (квартира. — И.К.) отсутствует. А в квартире он проживает с августа 2014, т.е. еще с того момента, когда был председателем избиркома. Список проживающих на обкомовских дачах актуальный — за июнь 2016 года. Квартира эта предоставлена в возмездное пользование, видимо, аренда», — рассказал юрист ФБК Вячеслав Гимади и уточнил, что, например, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев тоже имеет там квартиру в возмездном пользовании, но в отличие от Петухова указал ее в декларации.







Юрист ФБК уточнил, что по ст. 13.1 закона о противодействии коррупции за такое нарушение предполагается освобождение чиновника от должности. Юристы ФБК уже составили и отправили соответствующие заявления прокурору Новосибирской области и губернатору Владимиру Городецкому.







«Все абсолютно законно, что не указано в декларации. Потому что имущество, находящееся в аренде, указывается в декларации в том случае, если оно стоит по состоянию на 31 декабря [соответствующего года]. А у квартиры договор аренды был прекращен или 27 или 28 [декабря] — где-то в этих числах. Вот за 2016 год договор аренды заканчивается, по-моему, 31 декабря. Там в декларации она точно будет стоять», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ вице-губернатор Юрий Петухов и добавил, что он как юрист очень щепетильно относится к таким вещам и еще подумает с адвокатами, как отреагировать на публикацию ФБК.







Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнаружил захваченный берег реки Обь в районе обкомовских дач. Тогда губернатор Владимир Городецкий довольно быстро отреагировал на критику и забор был демонтирован.

