ФБК нашел лишнюю квартиру у первого зама Городецкого

Вице-губернатор Юрий Петухов объяснил, почему его квартира не попала в декларацию за 2015 год, но попадет в декларацию за 2016 год
Вице-губернатор Юрий Петухов объяснил, почему его квартира не попала в декларацию за 2015 год, но попадет в декларацию за 2016 год

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил незадекларированную квартиру у новосибирского вице-губернатора Юрия Петухова. 


«Нам прислали список проживающих на обкомовских дачах, где мы обнаружили квартиру Петухова Юрия Федоровича площадью 140 кв. м. Сравнили данную квартиру с его декларацией за 2015 год, в которой она (квартира. — И.К.) отсутствует. А в квартире он проживает с августа 2014, т.е. еще с того момента, когда был председателем избиркома. Список проживающих на обкомовских дачах актуальный — за июнь 2016 года. Квартира эта предоставлена в возмездное пользование, видимо, аренда», — рассказал юрист ФБК Вячеслав Гимади и уточнил, что, например, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев тоже имеет там квартиру в возмездном пользовании, но в отличие от Петухова указал ее в декларации.


Юрист ФБК уточнил, что по ст. 13.1 закона о противодействии коррупции за такое нарушение предполагается освобождение чиновника от должности. Юристы ФБК уже составили и отправили соответствующие заявления прокурору Новосибирской области и губернатору Владимиру Городецкому.


«Все абсолютно законно, что не указано в декларации. Потому что имущество, находящееся в аренде, указывается в декларации в том случае, если оно стоит по состоянию на 31 декабря [соответствующего года]. А у квартиры договор аренды был прекращен или 27 или 28 [декабря] — где-то в этих числах. Вот за 2016 год договор аренды заканчивается, по-моему, 31 декабря. Там в декларации она точно будет стоять», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ вице-губернатор Юрий Петухов и добавил, что он как юрист очень щепетильно относится к таким вещам и еще подумает с адвокатами, как отреагировать на публикацию ФБК.


Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнаружил захваченный берег реки Обь в районе обкомовских дач. Тогда губернатор Владимир Городецкий довольно быстро отреагировал на критику и забор был демонтирован. 

Илья Калинин
Фото www.izbirkomnso.ru

Прочтений: 4680
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (77)77
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено