Мэр объявил о начале глобального ремонта дорог в Кировском районе

Ремонтировать пл. Кирова и ул. Петухова начнут сразу после майских праздников

После майских праздников новосибирские дорожники активно начнут ремонтировать разбитую ул. Петухова и пл. Кирова.





Об этом заявил 26 апреля Анатолий Локоть в программе «Мэр отвечает» на радио «Городская волна».







«Пл. Кирова вошла в программу, и я поставил задачу этот объект начать ремонтировать одним из первых, потому что много нареканий. Жаловались на состояние дороги, с трамвайной линией там все не очень гладко, автомобилисты часто прокалывают [колеса]. Этим летом объект будет подвергаться ремонту, после праздников сразу приступят», — сообщил мэр.







Он добавил, что в этом году в Кировском районе планируют большой объем работ, причем не только за бюджетные деньги. «На прошлой неделе я делал объезд по району, мы встречались на Южно-Чемском с жителями, там очень серьезные проблемы — просто отсутствие дороги. Это новый жилмассив "Матрешки", 2 года назад мы там построили новый детский сад. И мы договорились с подрядчиком, у него есть проект дороги, он приступает к работе в этом году. Это очень важно, построив дорогу там, мы откроем полноценное движение общественного транспорта», — заявил мэр.







Кроме того, к мэру обратилась жительница Затулинского жилмассива и пожаловалась, что «невыносимо каждый день по 40 минут выезжать с Затулинки». Мэр заверил, что власти будут решать проблему и ремонтировать дороги, чтобы интенсивность движения потоков была выше.







Самый глобальный ремонт этим летом ожидается по программе «Безопасные и качественные дороги», основные работы по ремонту дорог начнутся в мае.

