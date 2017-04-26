Посетитель сауны напал на бойцов Росгвардии с ножом и гранатой


Где обычный газосварщик взял гранату, выяснить так и не удалось
Где обычный газосварщик взял гранату, выяснить так и не удалось

Прокуратура передала в суд дело газосварщика из Новосибирска, который сперва отказался покидать арендованную его друзьями сауну, а после угрожал бойцам Росгвардии, держа в руках гранату и нож. Ему грозит 5 лет колонии.


По данным прокуратуры, 9 февраля двое мужчин пили водку в сауне. Засиделись дольше оплаченного времени. Получить деньги за дополнительные минуты, как и выпроводить посетителей, у администратора заведения не получилось. Тогда женщина вызвала сотрудников войск национальной гвардии. 


«Один из отдыхающих, Роман Дроздов достал нож и сказал: я вас всех порежу, те (бойцы Росгвардии. — А.И.) восприняли угрозу реально и вызвали подмогу», —


сообщил НГС.НОВОСТИ прокурор Заельцовского района Роман Старостенко.


«Если бы они оплатили бы и ушли, милицию бы мы вызывать не стали. Каждые 15 минут спрашивали — будете продлевать, нет? В ответ: потом, да потом. Ну мы и вызвали охрану», — вспоминает администратор сауны Марина Савельева.


Приехавшим сотрудникам полиции Дроздов стал угрожать уже гранатой, которую стражи порядка приняли за реальную. Но все-таки скрутили дебошира и доставили в отделение полиции. «Предмет, похожий на гранату F-1, представленный на изучение, является учебной гранатой УРГ-1, данная граната изготовлена промышленным способом, взрывчатых веществ не содержит», — говорится в заключении экспертизы. Где обычный газоэлектросварщик достал учебную гранату, до сих пор неизвестно. Дроздов отказался отвечать на этот вопрос. «Спрашивают — зачем начал буянить? Ответ один — ничего не помню, был пьян», — приводит слова обвиняемого Старостенко.



Прокуратура утвердила и передает в суд сразу два уголовных дела, возбужденных в отношении Дроздова. Оба — по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Одно — за нож, второе — за гранату. По ч. 1 ст. 318 УК РФ новосибирцу грозят 5 лет колонии.


Новосибирцы довольно часто пытаются напасть или даже покалечить сотрудников полиции. Например, 1 апреля трое злоумышленников попытались задавить полицейского, который поймал их на краже колес с машины на парковке.

Алена Истомина
Фото Александра Ощепкова
Видео предоставлено прокуратурой Заельцовского района

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