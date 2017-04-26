Водитель «Ленд Крузера» проехал по Первомайскому скверу

25 апреля «Тойота Ленд Крузер» стояла на пешеходной дорожке в Первомайском сквере



Водитель серебристой «Тойоты Ленд Крузер» проехал по Первомайскому скверу в центре Новосибирска.





Роликом с внедорожником, стоящим на тротуаре в Первомайском сквере, поделился на своей странице в Facebook руководитель общественного проекта «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.







«Вот этот товарищ ехал по Первомайскому скверу. Заехал на моих глазах с ул. Советская», — написал на своей странице в соцсети Facebook Алексей. По его словам, случай произошел накануне, 25 апреля.







На видео отчетливо виден государственный номер машины, стоящей на тротуаре в Первомайском сквере — А279ВЕ154.











Согласно Правилам дорожного движения (п. 9.9), водителям запрещается проезд по тротуарам и пешеходным дорожкам, штраф за нарушение составляет 2 тыс. руб.







Один из последних случаев, когда автомобили на пешеходных дорожках в зонах отдыха вызывают возмущение у горожан, произошел 12 апреля — водитель зеленого «Лексуса» ехал по верхней аллее Михайловской набережной. Сотрудники ГИБДД нашли водителя-нарушителя и оштрафовали.







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