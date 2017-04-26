Под мостом в Новосибирске найден скелет пропавшего полгода назад мужчины
В Новосибирске на ул. Овражной найден труп мужчины — погибшим оказался Игорь Кравцов, поиски которого велись с сентября 2016 года.
Источник в правоохранительных органах сообщил НГС.НОВОСТИ, что у умершего были найдены документы на имя Игоря Кравцова.
Сообщение о том, что найдено тело, поступило днем в полицию от очевидцев сегодня, 26 апреля. На место отправилась следственно-оперативная группа. Очевидцы в соцсетях отмечают, что тело достали из-под пешеходного моста на ул. Овражной.
«Там криминала нет, труп скелетированный уже, без вести пропавший мужчина в Калининском районе некоторое время назад», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО. Сейчас следователи ведут проверку всех обстоятельств.
32-летнего Кравцова объявили в розыск в сентябре 2016 года: он ушел из дома на ул. Солидарности 3 сентября — его поисками занимались волонтеры «Доброспаса» и полиция.
О печальной судьбе другого пропавшего НГС писал в начале марта 2017 года — тогда в Оби у Димитровского моста нашли мертвым потерявшегося 54-летнего рыбака Андрея Петрунина.
Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой