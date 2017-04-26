Данные о качестве воздуха в Новосибирске попали в интернет

Новосибирцы могут следить за состоянием воздуха в городе в режиме онлайн

В Новосибирске придумали сервис, который позволяет следить за качеством городского воздуха в разных районах города в режиме онлайн — для этого производитель очистителей воздуха «Тион» разместил по городу 16 станций для изучения состояния окружающей среды.





«С сегодняшнего дня данные о качестве воздуха в Новосибирске доступны на сайте cityair.ru. Он открывает доступ к научно-исследовательским данным, которые компания "Тион" использует в разработках новых устройств для очистки воздуха и систем управления климатом в помещениях. Горожане смогут, например, выбирать безопасные места и время для прогулок с детьми, занятий спортом на улице или получать предупреждения об опасном загрязнении воздуха», — пояснили в компании «Тион», которая разработала этот проект.







На сайте можно задать конкретный адрес, увидеть, где находится ближайшая станция для сбора данных о состоянии окружающей среды и его изменении в течение суток. Так, например, в окрестностях пл. Ленина воздух оказался достаточно чистым — сервис показал 1 из 10 баллов.







График чистоты воздуха в центре Новосибирска







«Компания "Тион" разместила 16 небольших станций с датчиками, которые непрерывно измеряют концентрацию аэрозольных частиц PM2,5 и PM10, а также влажность, температуру и атмосферное давление. Интегральный показатель качества воздуха в интуитивно понятной форме показывает уровень загрязнения воздуха и рассчитывается на основе концентрации частиц PM2,5 и PM10, которые, по оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), представляют наибольшую угрозу для здоровья человека», — сообщили в компании.







Это не первая попытка ранжировать районы Новосибирска по степени экологической опасности — в 2015 году НГС.НОВОСТИ писали о «радоновой карте», показывающей, где в городе больше всего фенола, радона, пыли и выхлопов.