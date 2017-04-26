Диана Арбенина прогулялась по Ленина и сняла новый ролик

Диана Арбенина в пресс-центре НГС
Диана Арбенина в пресс-центре НГС

Лидер рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина приехала в Новосибирск и решила посмотреть кино в «Победе».


Видео на фоне кинотеатра «Победа» на ул. Ленина певица выложила в своем instagram днем 26 апреля.


«Очень много лет я была уверена, что в нашей стране есть 2 прекрасных кинотеатра и все: это "Дом кино" и кинотеатр "Родина". Находятся они оба в Питере, и больше таких кинотеатров нет. Оказывается, есть. Есть очень классный кинотеатр в Новосибирске, в который я сейчас с огромным удовольствием пойду», — говорит на видео певица и добавляет, что ей «очень нравится кино».

В кинотеатре «Победа» рассказали, что Диана Арбенина приходит в кинотеатр не в первый раз. «У нее очень напряженный график, поэтому ей удается смотреть кино только на гастролях. Поэтому, когда каждый раз, когда она к нам приезжает, с нами связывается, и мы приглашаем ее в гости», — рассказала PR-директор «Победы» Лидия Маркова.


В «Победе» уточнили, что Диана Арбенина решила посмотреть фильм «Как чокнутые», который шел в рамках фестиваля нового итальянского кино.


Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» приехали в Новосибирск, чтобы дать концерт вечером 26 апреля в клубе «Максимилианс». По данным сайта клуба, билеты стоят от 1300 до 3200 руб.


В один из прошлых визитов в Новосибирск Диана Арбенина приходила на онлайн-встречу на НГС и презентовала свой новый альбом.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
Видео instagram.com/d_arbenina

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