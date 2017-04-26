Бледные новосибирцы разлеглись на городском пляже

Первые отдыхающие на городском пляже
Первые отдыхающие на городском пляже

Жители Новосибирска дождались подходящей погоды и отправились загорать на пляж.


Первых принимающих солнечные ванны новосибирцев корреспондент НГС.НОВОСТИ встретил на городском пляже сегодня, 26 апреля. Всего у воды отдыхали около 10 человек, в основном пенсионеры и молодежь.


На солнце температура днем 26 апреля пробила отметку в 20 градусов
На солнце температура днем 26 апреля пробила отметку в 20 градусов


Сегодня в Новосибирске необычно тепло — синоптики отмечают температуру около +25 градусов, что примерно на 8 градусов выше нормы


Официально купальный сезон еще не начался
Официально купальный сезон еще не начался


Официально купальный сезон в Новосибирске еще не открыт, а муниципальная аварийно-спасательная служба ведет набор матросов-спасателей — за работу на водоемах обещают платить 13 тыс.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова

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